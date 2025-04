Al Concertone 2025 sbarca Lucio Corsi, svelati i primi nomi sul palco il 1° maggio: chi sono gli altri big di Sanremo

Il Concertone del Primo Maggio di Roma quest'anno torna in Piazza San Giovanni in Laterano, a condurre Ermal Meta, Noemi e BigMama

Annunciati oggi i primi nomi dei protagonisti del Concertone del Primo Maggio di Roma, uno dei più importanti appuntamenti della stagione musicale italiana. Una lineup che si presenta subito entusiasmante e che accompagnerà degnamente il ritorno dello storico live della Festa dei Lavoratori romana in Piazza San Giovanni in Laterano. Quindici i volti degli ospiti rivelati oggi al pubblico, di solito la totalità dei partecipanti al concerto supera anche la quarantina, quindi possiamo serenamente considerarlo un antipasto.

Chi sono i big di Sanremo al Concertone

Un antipasto comunque assai gustoso dato che nella lista troviamo già alcuni dei protagonisti dell’ultima edizione del Festival di Sanremo, ci riferiamo soprattutto a Lucio Corsi, che subito dopo partirà per la Svizzera per rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest ed a Brunori SaS, che hanno guidato quest’anno una sorta di rivoluzione cantautorale all’Ariston. Ma nella lista troviamo anche altri nomi già scelti da Carlo Conti come Gaia, Joan Thiele, e Shablo, che sarà accompagnato da non specificate guest. A proposito di Sanremo ed Eurovision Song Contest, annunciata anche la presenza del Dj Gabry Ponte, che del Festival ha firmato la sigla (la famigerata Tutta l’Italia) e alla St. Jakobshalle di Basilea vestirà i colori di San Marino.

Spazio anche al cantautorato indie

In tema di cantautorato indie, saranno presenti sul palco romano anche Franco126, uscito da poco con l’album Futuri possibili, Giorgio Poi, cui nuovo album, anticipato dal singolo Uomini contro insetti, uscirà a stretto giro e poi Anna Castiglia, promettente cantautrice siciliana per ora particolarmente in hype. In questa prima tranche di nomi presenti anche quelli dell’inedito duo composto dai Legno e Gio Evan, da aspettarsi dunque l’uscita a breve di un singolo insieme. Sul palco di Piazza San Giovanni anche una delle voci storiche del rap game italiano, Mondo Marcio; passando invece al pop classico quel giorno si esibiranno anche Alfa e Centomilacarie, due ragazzi assai seguiti dal pubblico più giovane. A completare la lista il rock girl power de Le Bambole di Pezza e poi I Benvegnù, formazione che omaggerà Paolo Benvegnù, cantautore di culto venuto a mancare improvvisamente lo scorso 31 dicembre.

Tutto quello che c’è da sapere sul Concertone

«Il futuro suona oggi» è questo il concept ufficiale del Concertone del Primo Maggio di Roma, l’evento promosso da CGIL, CISL e UIL e organizzato da iCompany con la direzione artistica di Massimo Bonelli, che riguardo questi primi annunci di oggi dichiara: «I primi nomi che annunciamo oggi restituiscono lo spirito con cui stiamo costruendo il cast artistico del Concertone 2025: uno spaccato autentico e contemporaneo della nuova scena d’autore italiana, in cui convivono anime pop, elettroniche, urban, cantautorali e rock in un unico abbraccio musicale corale. La lineup di quest’anno sarà eterogenea ma coerente, pensata per raccontare, attraverso la musica, la complessità, le contraddizioni e la bellezza del nostro tempo». Già annunciati nei giorni scorsi i nomi dei conduttori, che saranno nuovamente Ermal Meta, Noemi e BigMama con la partecipazione di Vincenzo Schettini. L’evento sarà trasmesso in diretta su Rai 3 e Rai Radio 2 e in onda su RaiPlay e Rai Italia.