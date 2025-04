Tommy Cash in estasi davanti alle nonnine di Ostuni, il balletto virale su «Espresso macchiato»: «Tommaso, sei bellissimo» – Il video

Giacca blu, camicia bianca e cravatta rossa per le anziane signore di Ostuni che hanno potuto chiacchierare con l'artista estone. A un mese dall'Eurovision 2025, l'incontro su Rai2 da Alessandro Cattelan

Seppur a distanza, l’incontro tra Tommy Cash e le mitiche anziane di Ostuni c’è stato. Tutto merito di Alessandro Cattelan, che nell’ultima puntata del suo show su Rai2 del 15 aprile ha messo in contatto l’artista estone e le anziane signore diventate virali per il loro balletto sulle note di «Espresso macchiato».

Tommy Cash incontra le nonnine di Ostuni

A meno di un mese dall’esordio all’Eurovision song contest 2025, Tommy Cash è stato ospite di Stasera c’è Cattelan, dopo che il suo brano ha scatenato qualche polemica e tanta popolarità in Italia. Con la sua immancabile cravatta rossa, Tommy Cash ha partecipato divertito al collegamento con le nonnine di Ostuni, diventate ormai popolarissime. E chissà che non nasca qualcosa di più concreto in vista della gara.

L’invito delle anziane all’artista in gara all’Eurovision

«Tommaso, sei bellissimo» ha detto subito una delle anziane di Ostuni a Tommy Cash. E via col ballo di gruppo che ha fatto impazzire i social, con l’artista estone in piedi a cantare «Espresso macchiato» a braccia larghe. Nello scambio tra lo studio di Rai2 e la Puglia, le nonnine si sono candidate per preparare del buon cibo pugliese per Tommy Cash, compreso un vero espresso macchiato.