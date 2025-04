Tommy Cash di nuovo in Italia per chiedere scusa per Espresso macchiato: «Non credevo che qualcuno si sarebbe arrabbiato» – L’intervista

A proposito dell'incontro con Tony Effe, dice: «Ci stavamo solo rilassando. Io ero lì, lui era lì, abbiamo mangiato qualcosa, abbiamo preso un espresso e parlato di Sanremo»

«Non sappiamo da dove arrivino le idee, speri solo che arrivino». L’idea di Tommy Cash, cantante e performer estone, è stata Espresso macchiato, sonora presa per i fondelli dello stereotipo dell’italiano medio. 32 milioni di visualizzazioni su TikTok, in vetta alla classifica Viral di Spotify di mezza Europa (Italia compresa), quasi dieci milioni di views per il video ufficiale su YouTube, senza contare l’immensa quantità di contenuti, tra meme e parodie, che il brano ha suscitato. Quello che era partito come uno scherzo ora si è trasformato in qualcosa di più serio, per cui il prossimo obiettivo è la vittoria all’Eurovision Song Contest di maggio che, come conferma a Open, vuole «vincere assolutamente». Una vittoria del tutto plausibile, di certo non si ricorda nella storia recente del contest internazionale un brano che arriva alla competizione con tale hype.

La tattica, a questo punto, è quella di raccattare i voti degli italiani (dato che, da regolamento, all’ESC non si può votare per l’artista in gara per il proprio paese). Un ostacolo duro considerato che sono in molti gli italiani ad essersi sentiti offesi dalla hit di Tommy Cash, vero nome Tomas Tammemets, 33 anni da Tallin. Addirittura contro di lui si sono mossi Codacons e la Lega, tramite il vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio, entrambi hanno chiesto che venisse escluso dalla competizione. Tommy Cash nel frattempo è tornato più volte in Italia nelle ultime settimane per rilasciare interviste, per farsi conoscere e, soprattutto, per chiedere scusa: «Non pensavo che qualche italiano si sarebbe potuto risentire – dice a Open – è tutto amore per l’Italia, sono super rispettoso della sua cultura, della sua lingua e per gli italiani». Non è ancora chiaro invece, cosa ci facesse in studio nei giorni scorsi insieme a Tony Effe, si vocifera che la promozione per il suo Eurovision Song Contest possa passare anche da un featuring con il trapper romano. Lui a riguardo ha detto a Open: «Ci stavamo solo rilassando. Io ero lì, lui era lì, abbiamo mangiato qualcosa, abbiamo preso un espresso e parlato di Sanremo».