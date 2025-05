Gaia beccata con l’autotune ancora acceso al Concertone, scoppia la polemica sui social – Il video

Gaia voleva salutare il pubblico del Concertone e ringraziare i tecnici del palco del Primo maggio in piazza San Giovanni. Ma qualcuno ha notato qualcosa di strano nella sua voce. E sui social è scoppiata la polemica, perché l’artista aveva ancora attivo l’autotune, con cui evidentemente si è esibita poco prima. «Un po’ di casino per la mia band e per tutte le persone che hanno reso possibile questa giornata – ha detto incitando l’applauso del pubblico – Tutte le persone che stanno dietro il palco».

Nel giorno della festa dei lavoratori, dice Gaia: «è importante fare luce su quanto queste persone sono fondamentali, noi senza di loro non saliamo qui su e non ci divertiamo». Qualcuno maligna che addirittura l’artista abbia praticamente finto di cantare. C’è infatti chi sostiene che la sua esibizione di «Chiamo io, chiami tu» si sia svolta tutta in playback.