BigMama emozionata sul palco del Concertone, il monologo sugli haters: «Se non vi piaccio, bloccatemi: ma fateci vivere»

BigMama si è presa un piccolo momento tutto per sé sul palco del Concertone per tornare a parlare di «hating». «Nell’ultimo periodo c’è tantissimo odio. Tantissimo – ha detto sola sul palco l’artista – Parlerò dell’argomento dell’hating, di tutti quelli che si sentono liberi di commentare negativamente quello che fai. Sta diventando tutto troppo esagerato».

L’appello agli haters di BigMama

Il suo intervento non è solo autobiografico. Si rivolge «agli intelligenti», ma vuol parlare anche a tutti quelli che innanzitutto insultano sui social: «Io mi chiedo: perché vi parte questo sadismo, che magari arriva dall’insoddisfazione?». Perciò la rapper continua: «Se non vi piaccio io cambiate canale; se non vi piace il mio corpo fate in modo di non diventare mai come me; se non vi piace quello che dico, bloccatemi: ma fateci vivere. Che ne sapete della mia storia? Il mio corpo mi ha fatto soffrire, ma io lo perdono, perché non lo potete perdonare voi?».

«Meno male che io non sono così»

Un consiglio finale poi a chi invece non dedica un solo minuto del suo tempo sui social per insultare qualcuno.«Non ho mai chiesto a nessuno di essere come me, quello che dico a voi intelligenti è di guardare la faccia di queste persone che insultano e dire: meno male che io non sono così».