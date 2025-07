Ghali ora può guidare, finalmente ha preso la patente: «Meglio tardi che mai». Le risposte ai fan sulla vita privata: «Quando meno te l’aspetti…»

Il rapper milanese ha accennato a nuovi progetti musicali, che potrebbero arrivare a sorpresa. Le reazioni dei fan alla conquista della patente ormai trentenne

Con una foto sorridente proprio dietro la fatidica tessera rosa, Ghali ha annaunciato sui social di aver preso finalmente la patente di guida. Ironico già il commento dello stesso rapper cresciuto al quartiere Baggio di Milano. che a 32 anni ammette: «Meglio tardi che mai».

La reazione dei fan: «Emozione unica: ora i primi fermi della polizia»

La reazione dei fan è stata entusiasta: «La prima persona con una foto bella sulla patente», ha scritto un fan, mentre altri hanno scherzato: «Ti vengo a prendere in macchina anche senza patente» e «Si sentono già le gomme che fischiano». Non sono mancati i commenti di solidarietà da parte di chi si è trovato nella stessa situazione: «Abbiamo una cosa in comune: patente presa a 36 anni» e «Prima di me… assurda questa cosa». E non sono mancati i consigli pratici per il neo-patentato: «Bravissimo, ora puoi girare per i fatti tuoi» e «Fra è un’emozione unica, ora puoi andare a prendere la ragazza con la macchina, proverai le prime uscite, i primi fermi della polizia, tutto questo non ha età».

La vita privata: single e nuova musica in arrivo

Nelle storie successive, Ghali ha risposto alle domande dei fan durante un viaggio verso il suo studio in Toscana. Alla domanda «Cosa ti spinge ad andare avanti?» ha risposto: «La chance che Dio mi ha dato». L’artista ha anche confermato di essere attualmente single e ha stuzzicato i fan riguardo ai progetti musicali: la nuova musica arriverà «quando meno te lo aspetti».

Ghali ospite alla premiere di «Mercoledì 2» con Tim Burton

Il rapper sarà protagonista mercoledì 23 luglio alla festa per il lancio della seconda stagione di “Mercoledì” alla Terrazza del Pincio a Roma. L’evento, che vedrà anche la presenza di Tim Burton, celebrerà la serie Netflix con Jenna Ortega nei panni dell’iconica figlia della famiglia Addams. La seconda stagione debutterà su Netflix il 6 agosto con i primi quattro episodi, mentre i restanti quattro saranno disponibili dal 3 settembre.