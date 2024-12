Anno nero per Ghali che perde 155 mila euro con due società. Diventa pesante ora pagare le rate di 10.600 euro mensili per due mutui casa

Numeri brutti per la Boulevard story che si occupa di marketing artistico, un po’ addolciti da qualche utile della sua etichetta discografica. Tutti gli affari coinvolgendo la mamma. Tre case di proprietà, ma su due ci sono mutui pesanti di Banca Sella.

Non è stato un grande anno sotto il profilo economico per il rapper Amdum Ghali. Dalle due società che controlla con la mamma Cheddi Amel che ne è anche amministratrice ha ricavato complessivamente una perdita di 155.633 euro ben diversa dal guadagno di 151.146 euro dell’anno precedente. E anche i ricavi sono diminuiti sensibilmente, scendendo di oltre mezzo milione di euro a 1,288 milioni di euro. Dimezzata anche la liquidità sui conti correnti della società più importante, essendo passata da 932.094 a 453.199 euro. Una caduta che per Ghali, che pure ha vissuto anni di vacche grasse, rappresenta qualche problema, tanto più che ogni mese il rapper deve pagare a Banca Sella circa 10.600 euro per due mutui contratti per l’acquisto di altrettante case.

Le due società di Ghali e i bilanci sfasati nell’anno solare

La società più importante nel portafoglio del rapper si chiama Boulevard story srl: si occupa di «marketing e consulenza strategica nel settore delle rappresentazioni artistiche» ed è controllata da Ghali al 52% e dalla mamma al 48%. Il capitale sociale è di 100 mila euro, ma nessuna delle quote dei due azionisti è interamente versata. Dei 52 mila euro di Ghali risultano versati solo 18.250 euro, e dei 48 mila euro della mamma ne risultano versati appena 14.250 euro. La società ha un immobile di proprietà e approva il bilancio nell’anno solare: è da questa che sono venuti quasi tutti i problemi, avendo registrato perdite di 178.223 euro nell’ultimo anno e una contrazione del fatturato di 630 mila euro. Danno limato da qualche notizia migliore che arriva dall’altra società, la Jimmy srl, che si occupa di edizione di registrazioni sonore (è la sua etichetta discografica), e in cui azionista di maggioranza è la mamma (50%), seguita da Ghali (45%) mentre il restante 5 per cento è della Boulevard story. La casa discografica che approva bilanci al 30 giugno (l’ultimo è stato ratificato dall’assemblea a novembre) nell’ultimo ha quasi raddoppiato il fatturato, passato da 127.787 a 243.418 euro. C’è stato anche un piccolo utile di 22.590 euro, sceso però rispetto ai 33.833 euro dell’anno precedente.

I tre immobili di Ghali fra Milano e Buccinasco e i mutui pesanti con Banca Sella

Ghali in questi anni ha investito soprattutto nel mattone, però indebitandosi sensibilmente per i mutui casa ottenuti da Banca Sella. Il suo primo acquisto è avvenuto nel 2018 a Buccinasco rilevando da una anziana coppia una bella casa da 12 vani con box auto di 21 metri quadrati. Da Banca Sella ha ottenuto un mutuo ventennale di 400 mila euro che comporta il pagamento di una rata mensile di 1.781,30 euro. Nel 2023 sono stati invece due gli acquisti a Milano. In un caso Ghali è semplicemente subentrato nel diritto di acquisto che aveva la mamma per una casa inserita in un programma di edilizia residenziale in zona Milano-Bisceglie il cui progetto era stato venduto in precedenza dalla Ariadne spa a capitale fisso. Si tratta di un appartamento di 74 mq più cantina e box auto da 20 mq. L’acquisto pesante di Ghali è però avvenuto nello stesso anno a Milano centro, a due passi da piazza della Conciliazione, per un appartamento da 8 vani rilevato ottenendo sempre da Banca Sella un mutuo da 1,2 milioni di euro della durata di 15 anni. È qui che la rata pesa tanto: ogni mese infatti Ghali restituisce alla Banca la bellezza di 8.876 euro.