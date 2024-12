A Natale anche gli avversari si abbracciano: Meloni e Schlein, Salvini e Ghali, Fagnani e Mammucari ora uniti. Ma dall’intelligenza artificiale – Il video

La creazione del re dei fotomontaggi, Eman Rus, diffusa sui social

A Natale puoi. E anche se la politica e il gossip hanno abituato a conflitti sempre più infuocati, quest’anno c’è stato un piccolo “miracolo”. Gli avversari di sempre ora si abbracciano, sorridenti e felici, con tanto di maglioni natalizi. Nulla di reale, tuttavia, ma frutto dell’intelligenza artificiale. Si tratta di un video realizzato e lanciato sui social dal grafico e creator digitale Eman Rus, noto per le sue creazioni provocatorie e satiriche. Nel filmato ci sono personaggi come la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e la segretaria del Pd, Elly Schlein, che si abbracciano come se fossero vecchie amiche, superando così le barriere politiche. Ma non solo le uniche.

Da Salvini e Ghali a Fagnani e Mammucari

Nel frame successivo, Matteo Salvini e il rapper Ghali si scambiano un abbraccio di pace, come se non esistessero divergenze ideologiche tra loro. A seguire, anche Francesca Fagnani e Teo Mammucari, che di recente sono stati protagonisti di un acceso scontro al programma Belve, si ritrovano a sorridersi, mentre Bugo e Morgan, noti per il litigio sul palco di Sanremo, appaiono finalmente in sintonia. Non manca nemmeno il clamoroso incontro tra Marco Travaglio e Silvio Berlusconi, ritratti insieme, né l’ironia della ritrovata cordialità tra Fedez e Selvaggia Lucarelli, anche protagonisti di lunghe battaglie mediatiche.