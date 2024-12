Repubblica e il bacio fake (dell’IA) tra Elon Musk e Giorgia Meloni. I lettori del quotidiano si scandalizzano

In rete circola un video deepfake con la premier e l'imprenditore

Cosa può fare la IA? In rete circola un video deepfake creato dall’intelligenza artificiale dove, in occasione della riapertura di Notre-Dame, Giorgia Meloni ed Elon Musk si danno un bacio appassionato. La presidente del consiglio e l’imprenditore sudafricano si conoscono da tempo. Hanno una buona relazione di stima e fiducia, con continui inviti e contatti tra la presidente del Consiglio e il patron di X, Tesla e SpaceX. Ma nulla che sconfini in quello che si vede circolare on-line. Repubblica, come altri quotidiani, ha riportato la notizia del falso video. Su Instagram però è una pioggia di commenti scandalizzati. E impauriti.

«Non voterei Meloni neanche sotto tortura ma queste situazioni create con intelligenza artificiale fanno paura, è un punto di non ritorno», scrive Sandro. «Ma la gente non ha nulla da fare nella propria vita?, aggiunge una utente». C’è chi invece critica la scelta editoriale: «Wow, che alto livello giornalistico» o «Ma che notizie sono queste? Che vergogna». E infine c’è chi va sul cinematografico, citando la celebre pellicola di Corrado Guzzanti: «”Fascisti su marte” non è stato mai così reale».