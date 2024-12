Cosa si sono detti Giorgia Meloni e Donald Trump alla cena di gala per Notre-Dame (dove c’era anche Elon Musk)

Breve faccia a faccia tra la presidente del Consiglio e il neoeletto presidente americano: che si è concluso con un invito per la cerimonia di insediamento in Campidoglio

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha avuto un breve colloquio con il neo presidente eletto Donald Trump a margine della cerimonia per la riapertura di Notre-Dame, a Parigi. Al costo di scontentare la figlia Ginevra, spiega Repubblica, che è «very angry with me», molto arrabbiata con me, come ha confidato la premier alla première dame, Brigitte Macron, mentre i fotografi la immortalavano davanti al portone della basilica accanto al presidente francese.

I due si sono beccati nella cena di gala all’Eliseo. Durante la cerimonia la presidente del Consiglio si trovava troppo lontana dall’americano, spiega il quotidiano, in terza fila. In prima, a rappresentare l’Italia, c’era il capo dello Stato, Sergio Mattarella, accompagnato dalla figlia Laura, seduta accanto a Volodymyr Zelensky. Ed è Mattarella, dopo l’abbraccio con Macron, a stringere la mano e conversare rapidamente con il futuro numero uno alla Casa Bianca. Meloni un bilaterale in forma «privata» dopo la cena di gala, dove la premier si è complimentata con il tycoon per la vittoria del 5 novembre scorso. di rimando lui l’ha invitata alla cerimonia di insediamento del 20 gennaio prossimo in Campidoglio. Dove lei, giurano nello staff, ci sarà. Più tardi la presidente del Consiglio ha definito l’incontro una piacevole occasione di dialogo. Nella serata era presente anche Elon Musk. Grande assente la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, di ritorno dal Sudamerica col contestato accordo sul Mercosur.