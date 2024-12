Notre-Dame riapre al mondo: standing ovation per Zelensky, anche Meloni e Mattarella con Trump alla cerimonia

Oltre 40 capi di Stato e di governo a Parigi per la riapertura della cattedrale a cinque anni dall'incendio. Poi la cena dei leader all'Eliseo

Gli oltre 40 capi di Stato e di governo, invitati a Parigi per la riapertura di Notre Dame a cinque anni dall’incendio, sono entrati all’interno della cattedrale. La cerimonia avrebbe dovuto svolgersi in parte all’aperto, ma la pioggia ha fatto cambiare i piani. Dentro la struttura allestita sul sagrato, il presidente francese Emmanuel Macron, con al fianco la première dame Brigitte, ha accolto i leader mondiali. Tra i primi ad arrivare, gli ex presidenti François Hollande e la moglie Julie Gayet, Nicolas Sarkozy e Carla Bruni. Anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è giunta a Notre-Dame ed è stata accolta dai padroni di casa: molti sorrisi con Macron, un bacio con Brigitte e qualche battuta scambiata in italiano mentre i fotografi immortalavano il momento. Volodymyr Zelensky è stato invece accolto con una standing ovation. Al suo ingresso nella cattedrale, le centinaia di autorità e persone presenti all’interno si sono alzate in piedi per applaudire il presidente ucraino il cui Paese è stato attaccato dalla Russia di Vladimir Putin.

Il trilaterale Trump-Macron-Zelensky all’Eliseo

Il presidente eletto degli Usa Donald Trump è arrivato nel pomeriggio di oggi, sabato 7 dicembre, all’Eliseo, per l’incontro il presidente francese. I due si sono stretti la mano calorosamente prima di entrare nei saloni dorati dell’Eliseo per un faccia a faccia. Non sono però i soli capi di Stato e di governo presenti a Parigi per la cerimonia: tra gli altri ospiti, il presidente della Repubblica italiano Sergio Mattarella, accompagnato dalla figlia Laura, il patron di Tesla e X Elon Musk, così come il presidente ucraino, che ha raggiunto Trump e Macron per un importantissimo confronto a tre.

La cerimonia

La capitale è blindata per l’evento dell’anno, il secondo dopo le Olimpiadi. Alle 19 si entra nel vivo della cerimonia, divisa in due parti, prima quella repubblicana seguita da quella liturgica. L’arcivescovo di Parigi, Laurent Ulrich, dovrebbe prima battere con il pastorale le porte chiuse della cattedrale, spiega la diocesi di Parigi. Il Salmo 121 verrà poi intonato tre volte in una cattedrale rimasta silenziosa per cinque anni, dopo il disastroso incendio. Le porte si apriranno alla terza recita.

Quanta gente è attesa a Notre-Dame (inclusi i leader mondiali e vip)

Gli invitati saranno 2.900 mentre in teoria, sulla banchina alta vicino alla cattedrale è stata allestita un’area per un massimo di 40mila persone. Sono 6.000 gli agenti di polizia e gendarmi schierati, in un livello altissimo di sorveglianza.