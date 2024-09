«Potrei avere un caffè?». Il Papa entra a sorpresa in un bar in Lussemburgo – Il video

Un espresso per il Papa. È il simpatico fuori programma che ha visto protagonista Papa Francesco durante la visita in Lussemburgo, prima tappa del viaggio apostolico che lo vedrà impegnato anche in Belgio. Subito dopo il pranzo con il cardinale arcivescovo Jean Claude Hollerich, il pontefice è entrato – in sedia a rotelle e accompagnato da tre guardie del corpo – nel locale Grupetto in Rue Notre Dame, accanto al palazzo arcivescovile. «Per favore, potrei avere un caffè?», la domanda che non ti aspetti dal Papa. La sorpresa del ragazzo dietro al bancone è catturata perfettamente dalle fotografie del momento, che stanno facendo il giro del web.

Dopo pranzo Papa Francesco ha preso un caffè con alcuni collaboratori in un locale nei pressi della Casa Arcivescovile.



Fra poco incontrerà la comunità cattolica in Cattedrale. pic.twitter.com/rV78DJH43x

— Silere non possum (@silerenonpossum) September 26, 2024

Un dipendente del locale ha raccontato di essere rimasto assolutamente scioccato dalla presenza di papa Francesco nel loro bar, di certo inaspettata: «È stato il caffè più stressante che abbia mai preparato». Ma non è tutto. Nel breve tragitto fino al bar, il Papa ha incontrato e salutato varie persone. Tra queste una ragazza in dolce attesa, che ha ricevuto una benedizione speciale dal pontefice.

(video @RichRaho/X)

Leggi anche: