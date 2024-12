La mano di Trump sull’Ucraina: «Zelensky vuole un accordo sulla pace. Conosco bene Putin, è ora di agire. La Cina ci può aiutare»

Il neopresidente eletto chiede un cessate fuoco immediato sul conflitto russo-ucraino e sostiene che Kiev vorrebbe un punto di incontro. Ieri il trilaterale tra il presidente ucraino, quello americano e Emmanuel Macron

Il presidente eletto americano, Donald Trump, ha fatto appello per un «cessate il fuoco immediato» in Ucraina e per l’avvio di negoziati e ha affermato che il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, “vorrebbe concludere un accordo” con Mosca per mettere fine al conflitto. Ieri Trump a Parigi ha avuto un incontro trilaterale all’Eliseo con Zelensky e con il presidente francese, Emmanuel Macron.

In un post su Truth social che parte dagli eventi in Siria, il presidente eletto degli Stati Uniti, che ieri ha visto a Parigi Zelensky, scrive: «Dovrebbe esserci un cessate il fuoco immediato e dovrebbero iniziare i negoziati. Troppe vite sono state sprecate inutilmente, troppe famiglie sono state distrutte e, se continua così, può diventare qualcosa di molto più grande e di molto peggiore. Conosco bene Vladimir. È il momento di agire. La Cina può aiutare. Il mondo sta aspettando!». Nel post, Trump ricorda che la Russia conta «600mila soldati morti o feriti in una guerra che non sarebbe mai dovuta iniziare e che potrebbe andare avanti all’infinito..Allo stesso modo, Zelensky e l’Ucraina vorrebbero fare un accordo e fermare la follia. Hanno perso in modo ridicolo 400.000 soldati e molti più civili».

L’opinione di Trump sulla situazione siriana

«Assad non è più lì, è fuggito dal suo Paese. Il suo protettore, la Russia, la Russia, la Russia, diretta da Vladimir Putin, non intende più proteggerlo. Mosca ha perso ogni interesse per la Siria a causa dell’Ucraina, dove quasi 600.000 soldati russi sono feriti o morti in una guerra che non avrebbe mai dovuto iniziare e che potrebbe durare in eterno»