Texas, i 25 morti per l’alluvione e le 23 giovani del centro cristiano Camp Mystic disperse

Nel centro cristiano estivo femminile ne alloggiavano 750. In molti già portati in salvo dai servizi di emergenza

I morti sono 25. Ma all’appello mancano da 23 a 25 delle 750 ragazze che alloggiavano nel centro estivo cristiano femminile Mystic Camp, travolto dalle acque. L’alluvione che ha colpito il Texas occidentale conta ancora decine di dispersi, soprattutto nella contea di Kerr. 237 per ora i salvati, mentre il governatore del Texas Greg Abbott ha annunciato in conferenza stampa di aver dichiarato aree disastrate le contee di Bandera, Cope, Comal, Concho, Gillespie, Kendall, Kerr, Kimble, Llano, Mason, McCullouch, Menard, San Saba e Tom Green.

Il Camp Mystic

Il Camp Mystic, sulle rive del fiume Guadalupe a Hunt, in Texas, è gestito da generazioni della stessa famiglia fin dagli anni ’30. Si tratta di un campo estivo. La Cnn scrive che venerdì mattina presto circa 107 guardie forestali e un gruppo di aviatori hanno tentato di accedere al campo, secondo quanto riferito dalle autorità. Poco dopo mezzogiorno sono riusciti a entrare e hanno iniziato a salvare le bambine. Le autorità si sono messe in contatto con 18 campi lungo il fiume Guadalupe e hanno affermato che Camp Mystic è l’unico in cui, fino a venerdì sera, si registravano ancora delle persone disperse. Scuolabus e camion carichi di persone soccorse sono entrati in un centro di riunificazione a Ingram, in Texas, dove le famiglie si sono riunite con i loro figli provenienti dai vicini campi estivi per ragazze e ragazzi.

I soccorsi

Alla Ingram Elementary le famiglie si sono abbracciate mentre le persone facevano la fila attorno all’edificio e altre venivano caricate su un veicolo militare. Alcune riprese video mostrano che alcuni elicotteri sono stati visti atterrare e scaricare i campeggiatori al centro di riunificazione, mentre arrivavano gli scuolabus gialli. Circa due ore fa le guardie forestali appartenenti al Dipartimento Parchi e Fauna Selvatica del Texas sono state viste entrare nel vialetto d’accesso con una fila di camion, come mostrano le foto dalla loro pagina Facebook. I presenti si sono radunati sui cassoni dei camion per essere evacuati.

Mystic Camp si trova lungo un fiume che, durante la notte, è cresciuto di oltre 6 metri in circa 90 minuti, secondo il National Weather Service. «Il fiume Guadalupe a Hunt continua a crescere rapidamente e ha raggiunto la seconda altezza più alta mai registrata. Superiore a quella dell’alluvione del 1987», ha dichiarato l’agenzia venerdì mattina alle ore 10. «Si tratta di un’alluvione molto pericolosa e potenzialmente mortale lungo il fiume. Spostatevi più in alto!». Venerdì mattina a Hunt, nella contea di Kerr, sono caduti circa 16,5 cm di pioggia in sole tre ore. Un evento che si verifica una volta ogni 100 anni.

I dispersi

I genitori del Texas hanno pubblicato freneticamente sui social media le foto delle loro figlie piccole. Il vicegovernatore Dan Patrick ha dichiarato che circa 23 ragazze che frequentavano il Camp Mystic, un campo cristiano lungo il fiume Guadalupe a Hunt, in Texas, sono scomparse venerdì pomeriggio. Le squadre di ricerca sono al lavoro per effettuare soccorsi in elicottero e barca nelle rapide acque alluvionali. Decine di famiglie hanno raccontato nei gruppi Facebook locali di aver ricevuto telefonate da parte di funzionari della sicurezza. Le informavano che le loro figlie non erano ancora state ritrovate tra le casette del campo spazzate via e gli alberi abbattuti. Alcune erano in attesa di sapere se i loro figli potessero essere evacuati in elicottero. Nove squadre di soccorso, 14 elicotteri e 12 droni sono stati impiegati nelle ricerche, ha detto Patrick.