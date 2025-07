Alluvione in Texas, il fiume cresciuto di 8 metri e nessuna evacuazione: «Non abbiamo sistemi di allerta qui». Ancora 25 bambine disperse

Sono 25 i morti finora. L'ultima vittima era la proprietaria di un campeggio lungo il fiume Guadalupe che è esondato. La falla del sistema di emergenza della contea di Kerr, il bilancio delle vittime che continua a crescere

«Non sapevamo che questa alluvione sarebbe arrivata. Nessuno sapeva che questo tipo di alluvione sarebbe arrivata, non abbiamo un sistema di allerta» Lo ha detto alla Bbc il giudice Rob Kelly, il più alto funzionario della contea di Kerr, l’area del Texas devastata dall’alluvione che, per il momento, avrebbe causato la morte di almeno 25 persone. L’ultimo decesso registrato è quello della direttrice e comproprietaria di un campeggio per ragazze a Hunt.

Le autorità texane: «Non potevamo prevedere il disastro»

«Non sapevamo che questa alluvione sarebbe arrivata, in quanto non abbiamo un sistema di allerta» ha spiegato Kelly, per rispondere al quesito sul perché gli accampamenti lungo il fiume Guadalupe non fossero stati evacuati in anticipo. Il vicegovernatore del Texas Dan Patrick, durante un punto stampa con i giornalisti sul posto, ha poi spiegato che «nel giro di 45 minuti, il livello del fiume Guadalupe si è alzato di 8 metri e si è verificata un’inondazione distruttiva, che ha portato via proprietà e purtroppo anche vite umane».

Il bilancio delle vittime

La direttrice e comproprietaria di un campeggio per ragazze a Hunt, in Texas, è stata l’ultima vittima trovata nella catastrofica inondazione che ha colpito la zona facendo così salire il numero dei morti a 25. L’accampamento era uno dei tanti situati lungo il fiume Guadalupe, ma, fortunatamente, non era attivo al momento dell’alluvione e «la maggior parte di coloro che si trovavano nell’accampamento in quel momento sono stati ritrovati e si trovano in posizione elevata», come si legge nel comunicato della struttura. Tra i dispersi, invece, ci sarebbero anche 25 bambine di un altro camp, come riporta la Cnn.

L’allerta nella notte, poi il disastro

L’allerta è scattata durante la notte di venerdì 4 luglio. La prima chiamata di emergenza è arrivata alle autorità intorno alle 4.26 ora locale del mattino di sabato 5 luglio. Poi sono aumentate in modo esponenziale. I soccorsi iniziali sono stati rallentati dalle violente piogge. L’obiettivo è trovare i dispersi prima che sia notte. Sui social alcuni genitori hanno postato le foto dei loro figli sperando di poterli individuare. Un centro Walmart nell’area è attualmente usato come punto di ritrovo e di soccorso per gli sfollati. L’alluvione ricorda quella mortale accaduta nella stessa aerea nel luglio del 1987, quando il livello del fiume Guadalupe si era alzato di nove metri travolgendo uno scuolabus e un furgoncino che portava alcuni ragazzi ai campi estivi. Al tempo il bilancio fu di 10 vittime. I 33 che si salvarono lo fecero aggrappandosi agli alberi emersi in mezzo alle acque.