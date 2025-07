Trump: «Putin vuole continuare a uccidere in Ucraina, non va bene»

Il presidente: ha paura solo delle sanzioni. Il ripensamento sulle armi a Kiev

Donald Trump è «molto scontento» della telefonata con Vladimir Putin. Dice che il presidente della Russia «vuole continuare a uccidere» in Ucraina. Di più: «Vuole andare fino in fondo, non va bene». Il presidente degli Stati Uniti ha parlato ai cronisti sull’Air Force One. E ha detto che Putin «è preoccupato per le possibili sanzioni». Nei giorni scorsi l’amministrazione aveva deciso di fermare la distribuzione a Kiev di alcune armi. Poi il presidente ci ha ripensato. Pur entusiasta ed euforico per la firma del Big Beautiful Bill ha anche parlato delle 12 lettere con i dazi che invierà lunedì 7 luglio ad altrettanti paesi. E della tregua a Gaza.

La tregua a Gaza

Trump ritiene possibile che la settimana prossima venga stretto un accordo su un cessate il fuoco a Gaza. Il presidente ha sottolineato di non essere stato ancora aggiornato sull’ultima evoluzione delle trattative, che hanno visto Hamas accettare il piano e trasmetterne a Israele una copia contenente alcuni emendamenti, ora sotto la lente di Tel Aviv. La firma potrebbe arrivare in settimana, in vista della visita alla Casa Bianca del primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, prevista lunedì.

Al cronista che gli aveva chiesto se fosse ottimista riguardo a un accordo di cessate il fuoco nella Striscia di Gaza, il presidente degli Stati Uniti ha risposto «molto». Ma ha aggiunto che «la situazione cambia di giorno in giorno». Interpellato sulla risposta positiva di Hamas all’offerta negoziale americana, il presidente degli Stati Uniti ha detto: «Bene. Non mi hanno informato. Dobbiamo farla finita. Dobbiamo fare qualcosa per Gaza».

Le lettere sui dazi

Il presidente è poi pronto a inviare lettere sui dazi a 12 paesi, secondo quanto riferito dall’agenzia Bloomberg. Trump ha spiegato che le missive hanno diversi importi sulle tariffe e non ha specificato a quali paesi saranno inviate. Mentre i bombardamenti statunitensi hanno riportato indietro in modo «permanente» il programma nucleare iraniano ma Teheran «potrebbe riprendere le attività di arricchimento dell’uranio in altre località», secondo il presidente. Trump ha ricordato che l’Iran non sta consentendo le ispezioni dei suoi impianti ai funzionari dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica.