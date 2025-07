Trump ci ripensa sullo stop alle armi per l’Ucraina, la telefonata con Zelensky: «Aiuteremo Kiev a rafforzare la difesa aerea»

Il presidente americano chiama anche il cancelliere tedesco Merz: scambio di opinioni su Ucraina e dazi

Gli Stati Uniti vogliono aiutare l’Ucraina a difendersi in seguito all’escalation di attacchi da parte della Russia. Lo riporta la testata americana Axios, anticipando il contenuto della telefonata di oggi – venerdì 4 luglio – tra Donald Trump e Volodymyr Zelesnky. I due leader avrebbero concordato di far incontrare i propri collaboratori per discutere della difesa aerea e delle forniture di altre armi a Kiev. «Trump ha detto di voler aiutare nella difesa aerea e che controllerà cosa è stato fermato», ha detto una fonte ad Axios, riferendosi alla sospensione delle consegne di alcune munizioni e armi all’esercito ucraino. A confermarlo è lo stesso Zelensky, che più tardi precisa di aver concordato con il presidente americano il «rafforzamento della protezione» dei cieli ucraini.

La chiamata Trump-Merz

Il colloquio telefonico con Zelensky arriva all’indomani della telefonata fra Trump e Vladimir Putin, che ha portato a un nulla di fatto per i negoziati di pace sulla guerra in Ucraina. Il presidente russo ha ribadito che Mosca non ha alcuna intenzione di rinunciare ai suoi obiettivi, respingendo la proposta di tornare a sedersi a un tavolo per le trattative con Kiev. Nella giornata di venerdì, Trump ha parlato non solo con Zelensky ma anche con il cancelliere tedesco Friedrich Merz, con cui ha discusso proprio della situazione in Ucraina e del negoziato sui dazi tra Ue e Stati Uniti.