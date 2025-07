Donald Trump firma la Big, beautiful bill: «Gli Usa nell’età dell’oro»

La firma del presidente nel South Lawn della Casa Bianca

Donald Trump firma il «Big, beautiful bill», una delle leggi di spesa più costose della storia americana che cerca di contenere tutte le sue promesse elettorali, dal taglio delle tasse ai fondi per la lotta all’immigrazione. Il presidente ha firmato il provvedimento, trasformandolo in legge, nel South Lawn della Casa Bianca. La legge crea «ricchezza per la classe media e rafforza i confini», ha dichiarato Trump, sottolineando che l’America è entrata nell’«età dell’oro». «Abbiamo patito quattro anni di imbarazzo. Ma ora stiamo vincendo: siamo tornati, siamo di nuovo rispettati. I mercati finanziari sono ai massimi di tutti i tempi, e lo resteranno», ha detto Trump. «Penso di aver avuto i sei mesi migliori di presidenza. Le ultime due settimane sono state una serie di successi».

La festa alla Casa Bianca

«L’America sta vincendo, vincendo, vincendo come mai prima d’ora», ha dichiarato il presidente sottolineando la campagna di bombardamenti del mese scorso contro il programma nucleare iraniano, che ha affermato il sorvolo doveva onorare. «Promesse fatte, promesse mantenute e le abbiamo mantenute». La Casa Bianca è stata addobbata con bandierine rosse, bianche e blu per i consueti festeggiamenti del 4 luglio. Nel mentre i Democratici hanno attaccato il pacchetto definendolo un regalo ai ricchi che deruberà milioni di persone a basso reddito dell’assicurazione sanitaria, dell’assistenza alimentare e della stabilità finanziaria. Secondo il Congressional Budget Office il pacchetto aggiungerà 3,3 trilioni di dollari al deficit nel decennio e che 11,8 milioni di persone in più saranno prive di copertura sanitaria.