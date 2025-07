Gaza, arriva l’ok di Hamas alla proposta Usa sul cessate il fuoco (ma con delle piccole modifiche)

Tra queste il ritiro della Gaza humanitarian foundation (Ghf) dalla distribuzione degli aiuti e l'impegno allo stop ai combattimenti dopo la tregua di 60 giorni

Fonti della tv del Qatar Al Araby hanno riferito che «Hamas ha risposto positivamente alla proposta Usa di cessate il fuoco chiedendo piccole modifiche». Secondo quanto riferito dall’emittente ha accettato tutte le questioni chiave. La bozza di accordo era stata approvata all’inizio di questa settimana dal ministro israeliano per gli Affari Strategici, Ron Dermer, durante la sua visita a Washington.

Le modifiche chieste da Hamas

Tra le modifiche richieste, secondo quanto riporta da Ynet, figurano: una riorganizzazione del meccanismo degli aiuti umanitari, come erano stipulati negli accordi della precedente tregua; il ritiro della Gaza humanitarian foundation (Ghf) dalla distribuzione degli aiuti; il ritiro delle forze dell’Idf dalle posizioni stabilite nel precedente accordo di cessate il fuoco e l’impegno a non riprendere i combattimenti dopo la tregua di 60 giorni. Nel mentre si richiede di proseguire i negoziati, con Egitto, Qatar e Stati Uniti con garanzie solo per la continuazione del processo, non per i suoi risultati.