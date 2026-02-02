Dalla zona rossa in piazza della Scala alla chiusura di Parco Sempione: tutte le modifiche alla viabilità di Milano durante le Olimpiadi

Il Comune ha cerchiato in rosso tre date considerate «critiche»: 2, 5 e 6 febbraio. Ecco tutto quello che c'è da sapere

Le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 devono ancora iniziare, almeno ufficialmente, ma l’impatto sulla viabilità cittadina comincerà a farsi sentire già da questi giorni. Oggi, lunedì 2 febbraio, è la prima delle tre date cerchiate in rosso da Palazzo Marino e indicate come «giorni critici». Nel pomeriggio comincia infatti la presentazione dei Giochi Invernali, che avrà conseguenze sul traffico soprattutto nei pressi di piazza della Scala.

La zona rossa del 2 febbraio (La Scala)

Oggi, 2 febbraio, scatta l’interdizione dalle 14 a mezzanotte ai veicoli in via Manzoni, via Case Rotte, piazza della Scala, largo Mattioli, via Verdi e via dell’Orso. Accesso vietato ai pedoni in piazza della Scala, via Filodrammatici e via Case Rotte. Negozi e uffici inaccessibili, sospese le linee Atm in superficie che transitano in quelle zone.

La cena del Cio del 5 febbraio (Monumentale)

La seconda giornata nera per la viabilità sarà il 5 febbraio, giorno della cena di benvenuto del CIO. Dalle 14 a mezzanotte, sono chiuse al traffico piazzale Baiamonti, via Ceresio, via Procaccini, via Luigi Nono, via Messina. L’accesso pedonale è consentito in zona solo agli ospiti del B&B Hotel Milano Cenisio-Garibaldi. La metro lilla (M5) salta le fermate Monumentale e Cenisio.

L’onda d’urto della cerimonia inaugurale del 6 febbraio

La giornata più critica per la viabilità sarà però venerdì 6 febbraio, giorno della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi. Piazza Duomo e le vie adiacenti restano chiuse dalle 14 alle 24 per i pedoni e dalle 14 alle 21 per i veicoli. La metro salta le fermate di Duomo (M1 e M3) e Missori (M3). Per garantire il trasferimento delle autorità, scatta il divieto assoluto di sosta su tutto il «corridoio Dignitari», che collega il centro (via Senato) a San Siro. Dalle 13 alle 24, la zona intorno allo Stadio Giuseppe Meazza resta chiusa, con sospensione totale dei mezzi Atm di superficie. Per l’accensione del braciere olimpico, che si terrà all’Arco della Pace, resta chiuso Parco Sempione dalle 13 in poi. Restrizioni previste alla viabilità dalle 15 alle 24.

Le limitazioni a lungo termine in tutte le venue olimpiche

Alcune vie delle aree delle venue olimpiche saranno interessate da limitazioni a lungo termine, destinate a rimanere in vigore per diverse settimane, ossia fino alla conclusione dei Giochi Olimpici e Paralimpici. Si tratta del Villaggio Olimpico di Porta Romana, il Media Center di Fiera Milano City, il Westin Palace (hotel delle delegazioni) e Palazzo Giureconsulti (centro logistico), Hockey Arena di Santa Giulia, Ice Park di Rho Fiera, Msk Assago (Skating).

Foto copertina: ANSA/Matteo Corner