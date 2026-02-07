Olimpiadi, Rebecca Passler non ci sta: la biatleta azzurra ricorre al Tas contro la sospensione per doping

L'udienza è in programma il 10 febbraio a Milano. La 24enne è stata trovata positiva al letrozolo durante un controllo a sorpresa «fuori competizione»

La biatleta azzurra Rebecca Passler ha fatto ricorso al Tas contro la sua sospensione. La 24enne era stata trovata positiva al letrozolo, farmaco antitumorale inserito dalla Wada nella lista delle sostanze proibite, durante un controllo a sorpresa «fuori competizione», fatto il 26 gennaio ad Anterselva e reso pubblico il 2 febbraio. L’udienza – scrive l’Ansa – è in programma il 10 febbraio nel capoluogo lombardo.

L’esclusione dalle Olimpiadi e l’indagine della procura di Bolzano

Dopo la sospensione della Wada, il Coni aveva disposto l’immediata esclusione della giovane dalla squadra azzurra impegnata a conquistare medaglie olimpiche ad Anterselva, nel contesto delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Anche la Procura di Bolzano ha annunciato l’apertura di un fascicolo sul primo caso di doping dei Giochi.

Al momento si tratta di un fascicolo “ncr” (atto non costituente notizia di reato, ndr), una procedura standard in attesa di ulteriori elementi. In Italia, infatti, la sospensione e l’assunzione di sostanze dopanti costituiscono reato (art. 586), e la competenza spetta alla procura di Bolzano poiché i fatti si sono verificati in Alto Adige, dove è stato effettuato il controllo.

Gli inquirenti vogliono chiarire la situazione prima di ipotizzare un reato o iscrivere qualcuno nel registro degli indagati. Occorrerà capire se la 24enne abbia agito da sola, se abbia ricevuto aiuto o se sia stata vittima di una possibile macchinazione. Inoltre, i magistrati attendono ulteriori accertamenti, probabilmente sui test aggiuntivi del campione di urina prelevato dall’atleta del gruppo sportivo dei carabinieri, prima di decidere se aprire un vero e proprio fascicolo d’indagine.

Come sta la biatleta?

La giovane biatleta, che al momento non risulta indagata e che si stava preparando alle sue prime Olimpiadi, per di più a casa, nella sua valle, dopo la sospensione si è chiusa in un silenzio e non risponde alle domande dei cronisti. Nel frattempo la squadra azzurra, che ad Anterselva si presenta tra i favoriti, cerca di mantenere la concentrazione, nella speranza che al più presto venga fatto luce sull’intera vicenda.

Foto copertina: ANSA/ANDREA SOLERO | Rebecca Passler durante una competizione ad Anterselva, 19 gennaio 2024