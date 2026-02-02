Ultime notizie Donald TrumpFestival di SanremoFraneIranSicurezza stradale
Letrozolo, cos’è il farmaco vietato agli atleti. Il precedente di Sara Errani e perché è considerato doping

02 Febbraio 2026 - 17:16 Ugo Milano
La sostanza è stata trovata nelle analisi della biatleta azzurra Rebecca Passeler. È la stessa che in passato costò diversi mesi di squalifica alla tennista, anche se in quel caso la positività fu attribuita a una contaminazione alimentare

La sostanza dopante riscontrata nell’atleta Rebecca Passler alle Olimpiadi di Milano-Cortina è il letrozolo, un farmaco che appartiene alla categoria degli inibitori dell’aromatasi e che viene utilizzato prevalentemente in ambito oncologico. Non si tratta quindi della classica sostanza pensata per incrementare direttamente le prestazioni sportive, ma di un principio attivo con finalità terapeutiche. Il letrozolo è infatti un farmaco antitumorale, comunemente prescritto per il trattamento del tumore al seno. La sua funzione è quella di bloccare l’enzima aromatasi, responsabile della trasformazione degli androgeni in estrogeni. In questo modo si ottiene una forte riduzione dei livelli di estrogeni circolanti e, indirettamente, un aumento del testosterone.

Perché è vietato nello sport

In ambito clinico, il letrozolo viene impiegato soprattutto nella cura dei tumori al seno e alle ovaie in fase precoce, in particolare nelle donne in menopausa. Riducendo la concentrazione di estrogeni nell’organismo, il farmaco contribuisce a rallentare o bloccare lo sviluppo di alcune forme tumorali sensibili agli ormoni. In ambito sportivo, però, il letrozolo può essere utilizzato anche con finalità illecite perché incide sugli ormoni. In alcuni casi viene assunto per mascherare o potenziare l’effetto di steroidi anabolizzanti, rendendo più difficile l’individuazione di altre sostanze proibite nei controlli antidoping. Per questi motivi, il letrozolo rientra tra gli agenti ormonali vietati nello sport. E non esiste una soglia di tolleranza.

Il precedente di Sara Errani

Il farmaco non può essere assunto in alcuna quantità, poiché anche minime tracce possono determinare la positività al test. La sua presenza viene rilevata attraverso le analisi delle urine. Non è la prima volta che il letrozolo compare in un caso di doping femminile. Un precedente noto riguarda la tennista Sara Errani, risultata positiva nel 2017 e successivamente squalificata. In quel caso, però, la Federazione internazionale di tennis stabilì successivamente che si era trattato di una contaminazione alimentare. Il farmaco, assunto dalla madre per motivi medici, sarebbe infatti finito accidentalmente nel cibo dell’atleta.

