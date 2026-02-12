Ultime notizie Donald TrumpFestival di SanremoJeffrey EpsteinOlimpiadi 2026Roberto Vannacci
Spariti i genitali dell’Uomo Vitruviano, la “censura” della Rai per le Olimpiadi: il caso sul disegno di Leonardo – Il video

12 Febbraio 2026 - 16:54 Ugo Milano
olimpiadi 2026 milano uomo vitruviano senza genitali grafica rai
olimpiadi 2026 milano uomo vitruviano senza genitali grafica rai
La decisione potrebbe essere legata alla volontà di non infrangere il regolamento del Cio

Che fine hanno fatto i genitali dell’Uomo Vitruviano? Il celebre disegno di Leonardo da Vinci scorre da giorni, ripetutamente, sui canali Rai che trasmettono le gare delle Olimpiadi di Milano-Cortina. Nella clip del servizio pubblico, l’uomo vitruviano si trasforma graficamente nel corpo degli atleti che disputano le varie discipline dei Giochi Invernali: pattinatrici, sciatori, giocatori di hockey e via dicendo.

La grafica Rai per le Olimpiadi

Del disegno di Leonardo da Vinci la grafica della Rai riporta quasi tutti i dettagli: muscoli, capelli, naso, orecchie e bocca. Tutti tranne uno: i genitali, appunto. Ad accorgersi di questa “mancanza” è il Corriere della Sera, che azzarda una possibile spiegazione. Dietro la scelta della Rai potrebbe esserci la volontà di essere inclusivi oppure di aderire in modo scrupoloso – forse anche troppo – al regolamento del Comitato internazionale olimpico, che stabilisce: «I contenuti sessuali espliciti sono severamente vietati».

