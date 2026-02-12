Sofia Goggia delusa e avvelenata, la caduta prima del trionfo di Brignone e il commento: «Ero davanti 7 decimi»

«Così è come se non avessi partecipato», ha commentato la campionessa azzurra, che alla compagna di squadra dedica però parole di grande stima. L'amarezza per la caduta sull'Olympia delle Tofane. E manca ancora il gigante di domenica

Sofia Goggia esce di scena nel SuperG alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 e mastica amaro. La campionessa azzurra, scesa con il pettorale numero 9, non ha completato la prova sull’Olympia delle Tofane, tradita da una gara resa complicata anche dalla scarsa visibilità nella parte alta del tracciato, condizionata dalla nebbia. Una giornata difficile, che si è però trasformata in un trionfo sensazionale per Federica Brignone, che ha conquistato l’oro a soli 315 giorni dalla frattura scomposta di tibia e perone.

La delusione di Goggia

Goggia, fino al momento dell’uscita, stava interpretando la gara in modo aggressivo ed efficace. Lo racconta lei stessa ai microfoni di RaiSport, senza nascondere la delusione: «Io oggi ho sciato fortissimo, sinceramente non mi aspettavo di essere davanti sette decimi fino a lì, però le gare vanno portate fino in fondo, dopo la linea del traguardo, quindi è come se non avessi partecipato, così è».

L’omaggio a Federica Brignone

Parole che restituiscono tutta la frustrazione di un’Olimpiade che, almeno in questa specialità, non ha dato l’esito sperato. Ma prima di parlare di sé, la bergamasca ha voluto rendere omaggio alla compagna di squadra: «Innanzitutto prima di parlare di me avrei dovuto complimentarmi con Federica – ha sottolineato – perché con tutti i mesi passati, il suo grave infortunio e il recupero, non è mai facile tornare da un infortunio e soprattutto arrivare a un’Olimpiade così. Lei ha sempre sentito molto questo Super G, è sempre stato nelle sue corde anche in Coppa del Mondo, anche l’anno scorso l’aveva vinto quindi onore e merito a lei oggi». Un riconoscimento ribadito anche a caldo, al termine della gara: «Onore a Federica, che non ha avuto un avvicinamento semplice a questi Giochi nonostante tutti noi sapessimo che avrebbe potuto fare bene perché questo Super G le è sempre stato nelle corde. Penso che sia bello per l’Italia che un’italiana vinca a Cortina».

L’attesa per il gigante di domenica

Nonostante l’uscita e il risultato mancato, Goggia prova a guardare avanti. Perché gli appuntamenti a questi Giochi non sono ancora terminati ed è dunque fondamentale mantenere un approccio positivo: «Alle Olimpiadi devi sempre cercare di dare il 100% di quello che hai, e penso di averlo messo in pista oggi, quindi mi porto via nonostante il non risultato e nonostante non abbia concluso questa gara, come ho sciato fino a quel punto e riparto da lì per le prossime gare». Poi l’appuntamento già fissato: «Ci vediamo domenica al gigante, assolutamente».