Ultime notizie Donald TrumpFestival di SanremoJeffrey EpsteinOlimpiadi 2026Roberto Vannacci
SPORTFederica BrignoneOlimpiadi 2026Sci alpinoSofia Goggia

Sofia Goggia delusa e avvelenata, la caduta prima del trionfo di Brignone e il commento: «Ero davanti 7 decimi»

12 Febbraio 2026 - 15:05 Cecilia Dardana
embed
sofia goggia
sofia goggia
«Così è come se non avessi partecipato», ha commentato la campionessa azzurra, che alla compagna di squadra dedica però parole di grande stima. L'amarezza per la caduta sull'Olympia delle Tofane. E manca ancora il gigante di domenica

Sofia Goggia esce di scena nel SuperG alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 e mastica amaro. La campionessa azzurra, scesa con il pettorale numero 9, non ha completato la prova sull’Olympia delle Tofane, tradita da una gara resa complicata anche dalla scarsa visibilità nella parte alta del tracciato, condizionata dalla nebbia. Una giornata difficile, che si è però trasformata in un trionfo sensazionale per Federica Brignone, che ha conquistato l’oro a soli 315 giorni dalla frattura scomposta di tibia e perone.

La delusione di Goggia

Goggia, fino al momento dell’uscita, stava interpretando la gara in modo aggressivo ed efficace. Lo racconta lei stessa ai microfoni di RaiSport, senza nascondere la delusione: «Io oggi ho sciato fortissimo, sinceramente non mi aspettavo di essere davanti sette decimi fino a lì, però le gare vanno portate fino in fondo, dopo la linea del traguardo, quindi è come se non avessi partecipato, così è».

L’omaggio a Federica Brignone

Parole che restituiscono tutta la frustrazione di un’Olimpiade che, almeno in questa specialità, non ha dato l’esito sperato. Ma prima di parlare di sé, la bergamasca ha voluto rendere omaggio alla compagna di squadra: «Innanzitutto prima di parlare di me avrei dovuto complimentarmi con Federica – ha sottolineato – perché con tutti i mesi passati, il suo grave infortunio e il recupero, non è mai facile tornare da un infortunio e soprattutto arrivare a un’Olimpiade così. Lei ha sempre sentito molto questo Super G, è sempre stato nelle sue corde anche in Coppa del Mondo, anche l’anno scorso l’aveva vinto quindi onore e merito a lei oggi». Un riconoscimento ribadito anche a caldo, al termine della gara: «Onore a Federica, che non ha avuto un avvicinamento semplice a questi Giochi nonostante tutti noi sapessimo che avrebbe potuto fare bene perché questo Super G le è sempre stato nelle corde. Penso che sia bello per l’Italia che un’italiana vinca a Cortina».

L’attesa per il gigante di domenica

Nonostante l’uscita e il risultato mancato, Goggia prova a guardare avanti. Perché gli appuntamenti a questi Giochi non sono ancora terminati ed è dunque fondamentale mantenere un approccio positivo: «Alle Olimpiadi devi sempre cercare di dare il 100% di quello che hai, e penso di averlo messo in pista oggi, quindi mi porto via nonostante il non risultato e nonostante non abbia concluso questa gara, come ho sciato fino a quel punto e riparto da lì per le prossime gare». Poi l’appuntamento già fissato: «Ci vediamo domenica al gigante, assolutamente».

Articoli di SPORT più letti
1.

«Ho tradito la mia fidanzata», la confessione alle Olimpiadi dopo aver vinto una medaglia: così il norvegese in lacrime spera nel perdono – Il video

2.

Olimpiadi 2026: il medagliere azzurro aggiornato in tempo reale

3.

Olimpiadi, Italia da record nello slittino: due ori nel doppio femminile e maschile. Quarti Guignard-Fabbri nel pattinaggio artistico – Le gare

4.

Olimpiadi, parla la controfigura di Mattarella: «Per 16 ore sono stato il presidente della Repubblica»

5.

Il tifoso che ha scommesso sulle vittorie del Manchester United e non riesce più a tagliarsi i capelli

leggi anche
federica brignone olimpiadi milano cortina 2026
SPORT

Leggendaria Brignone: oro nel SuperG davanti a Mattarella. La rinascita dopo l’infortunio. Fuori Goggia – Le sfide di giovedì 12 febbraio

Di Alba Romano
Olimpiadi 2026 polizia
SPORT

Lo cercavano da 16 anni, lo ritrovano sugli spalti alle Olimpiadi: il latitante tradito dalla passione per la sua nazionale

Di Giulia Norvegno
Vladyslav Heraskevych
SPORT

Olimpiadi, squalificato lo skeletonista ucraino: il casco in memoria degli atleti morti non passa il regolamento. Heraskevych: «Ricorrerò al Tas»

Di Cecilia Dardana
pd curling referendum post rimosso
SPORT

Olimpiadi, il Pd rimuove il post sul curling e il referendum dopo la diffida degli atleti

Di Alessandro D’Amato
azzurri-video-pd-polemiche-referendum-giustizia
SPORT

Gli azzurri del curling nel video del Pd per il no al referendum, il presidente del Coni: «Sbalordito». Mosaner: «Rimuovetelo»

Di Alba Romano
slittino-oro-italia
SPORT

Olimpiadi, Italia da record nello slittino: due ori nel doppio femminile e maschile. Quarti Guignard-Fabbri nel pattinaggio artistico – Le gare

Di Stefania Carboni
Ilia Malinin
SPORT

Il salto quadruplo, il tifo di Djokovic e i record impossibili: chi è Ilia Malinin, il fenomeno che vola sul ghiaccio alle Olimpiadi – I video

Di Ugo Milano