Gli azzurri del curling nel video del Pd per il no al referendum, il presidente del Coni: «Sbalordito». Mosaner: «Rimuovetelo»

11 Febbraio 2026 - 23:55 Alba Romano
Nel filmato sono presenti Constantini e Mosaner, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Luciano Buonfiglio: «Esterrefatto»

Scoppia la polemica per l’uso delle immagini degli azzurri del curling alle Olimpiadi di Milano-Cortina da parte del Partito democratico per promuovere il “no” al referendum sulla Giustizia. «Resto sbalordito che si utilizzino immagini di atleti per promuovere una scelta politica. I nostri atleti sono in gara e sto aspettando di capire se fossero stati coinvolti, ma io resto esterrefatto da una cosa del genere», ha dichiarato all’Ansa il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, commentando il video che mostra Amos Mosaner e Stefania Constantini, medaglia di bronzo nel curling ai Giochi invernali in Italia e oro a Pechino nel 2022.

Le polemiche politiche

Anche Paolo Barelli, capogruppo di Forza Italia alla Camera, ha condannato l’iniziativa dei dem: «Usare le immagini di due grandi campioni, che in questi giorni hanno regalato all’Italia un’importante medaglia olimpica, per promuovere un messaggio politico è davvero vergognoso. È irrispettoso nei confronti degli atleti, coinvolti senza il loro consenso. Così – conclude Barelli – si politicizza la consultazione e allo stesso tempo si offende lo sport e l’immagine del Pd».

Mosaner: «Mai autorizzato l’uso delle mie immagini»

Tempestiva la reazione di Amos Mosaner, protagonista involontario con Stefania Constantini del video. «In merito alla diffusione, sui canali social del Partito Democratico, di un video che riprende immagini di una mia partita accompagnate da un messaggio di invito al voto per il referendum del prossimo 22 e 23 marzo, desidero precisare che non sono stato informato preventivamente dell’utilizzo di tali immagini né ho in alcun modo autorizzato l’associazione della mia performance sportiva a messaggi o iniziative di carattere politico», afferma l’azzurro. «Chiedo che le immagini che mi ritraggono vengano rimosse da qualsiasi comunicazione che possa generare un collegamento, diretto o indiretto, tra la mia attività sportiva e iniziative di natura politica. Il mio impegno è e rimane esclusivamente sportivo, nel rispetto dei valori olimpici e di tutti coloro che mi seguono e sostengono», conclude.

