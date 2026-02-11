Olimpiadi, oggi è sfida al super G. Spazio ai velocisti dello sci alpino – Tutte le gare di oggi 11 febbraio
Tra le tante sfide attese anche quella del pattinaggio di figura, con la coppia Charlène Guignard e Marco Fabbri. Tutto il programma
Un mercoledì ricco quello che si apre oggi 11 febbraio per i Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. Tanti gli italiani in gara, a partire dalla sfida in mattinata, dove allo Stelvio Ski Centre c’è il super G maschile nello sci alpino, con Dominik Paris e Mattia Casse. Occhi puntati anche per Giovanni Franzoni, dopo l’argento conquistato alla discesa libera. Poi spazio al pattinaggio di figura, con la coppia Charlène Guignard e Marco Fabbri. E infine ad Antholz/Anterselva, con il biathlon ci saranno le azzurre Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi. Dopo i successi nel curling con il bronzo e l’oro nella staffetta mista short track qui il medagliere aggiornato dei nostri campioni.
Olimpiadi invernali 2026: tutte le gare degli italiani di mercoledì 11 febbraio
- 10:00 Combinata nordica: Individuale Gundersen uomini trampolino normale, salto (Samuel Costa, Aaron Kostner, Alessandro Pittin)
- 11:00 Sci acrobatico: Gobbe donne, qualificazione 2 (ev. Manuela Passaretta)
- 11:30 Sci alpino: Super G uomini (da definire)
- 13:45 Combinata nordica: Individuale Gundersen uomini trampolino normale, 10km fondo (Samuel Costa, Aaron Kostner, Alessandro Pittin)
- 14:15 Biathlon: Individuale 15km donne (Hannah Auchentaller, Michela Carrara, Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer)
- 14:15 Sci acrobatico: Gobbe donne, finale 1 (ev. Manuela Passaretta)
- 14:55 Sci acrobatico: Gobbe donne, finale 2 (ev. Manuela Passaretta)
- 17:00 Slittino: Doppio donne, manche 1 (Marion Oberhofer, Andrea Vötter)
- 17:51 Slittino: Doppio uomini, manche 1 (Ivan Nagler, Fabian Malleier; Simon Kainzwaldner, Emanuel Rieder)
- 18:30 Pattinaggio di velocità: 1000m uomini (da definire)
- 18:53 Slittino: Doppio donne, manche 2 (Marion Oberhofer, Andrea Vötter)
- 19:05 Curling: Round robin uomini, Italia – Svezia (Sebastiano Arman, Mattia Giovanella, Amos Mosaner, Alberto Pimpini, Joel Retornaz)
- 19:30 Pattinaggio di figura: Danza su ghiaccio, danza libera (Charlène Guignard, Marco Fabbri)
- 19:30 Snowboard: Halfpipe uomini, qualificazione manche 1 (Louis Philip Vito III)
- 19:44 Slittino: Doppio uomini, manche 2 (Ivan Nagler, Fabian Malleier; Simon Kainzwaldner, Emanuel Rieder)
- 20:27 Snowboard: Halfpipe uomini, qualificazione manche 2 (Louis Philip Vito III)
- 21:10 Hockey su ghiaccio: Turno preliminare uomini, Italia – Svezia
