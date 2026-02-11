Olimpiadi, oggi è sfida al super G. Spazio ai velocisti dello sci alpino – Tutte le gare di oggi 11 febbraio

Tra le tante sfide attese anche quella del pattinaggio di figura, con la coppia Charlène Guignard e Marco Fabbri. Tutto il programma

Un mercoledì ricco quello che si apre oggi 11 febbraio per i Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. Tanti gli italiani in gara, a partire dalla sfida in mattinata, dove allo Stelvio Ski Centre c’è il super G maschile nello sci alpino, con Dominik Paris e Mattia Casse. Occhi puntati anche per Giovanni Franzoni, dopo l’argento conquistato alla discesa libera. Poi spazio al pattinaggio di figura, con la coppia Charlène Guignard e Marco Fabbri. E infine ad Antholz/Anterselva, con il biathlon ci saranno le azzurre Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi. Dopo i successi nel curling con il bronzo e l’oro nella staffetta mista short track qui il medagliere aggiornato dei nostri campioni.

Olimpiadi invernali 2026: tutte le gare degli italiani di mercoledì 11 febbraio