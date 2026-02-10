Dall’omissione della notizia sul Frecciarossa di Lollobrigida al titolo falsificato su Delmastro: tutte le «imprese» di Petrecca

La telecronaca delle Olimpiadi - scrive il Corriere della Sera - è stato l'ultimo esempio di una serie di "gaffe" per il direttore di Rai Sport

La disastrosa telecronaca delle Olimpiadi di Milano-Cortina costellata di gaffe di Paolo Petrecca è ormai nota. Come anche le conseguenze: i giornalisti di Rai Sport, testata da lui diretta, hanno deciso di togliere la firma fino alla fine dei Giochi, e pure i sindacati l’hanno contestato. Si parla persino di una possibile esclusione dalla cerimonia di chiusura a Verona. Eppure, il direttore è riuscito a sopravvivere a anni di polemiche ed errori, grazie soprattutto alla sua vicinanza al governo.

Le elezioni francesi e la notizia su Lollobrigida

Segnali erano già emersi la sera delle elezioni francesi. Mentre tutti i tg seguivano l’evento in diretta, a Rai News 24 – allora sotto la sua direzione – il notiziario apriva con il Festival delle città identitarie in corso a Pomezia. Petrecca, ricorda Fabrizio Roncone sul Corriere della Sera, era in prima fila sotto: sul palco si esibiva la sua promessa sposa, la cantante Alma Manera. Un altro episodio riguarda il ministro Francesco Lollobrigida, che fa fermare un Frecciarossa in corsa per scendere a Ciampino a causa di un ritardo. La notizia viene completamente omessa, non nascosta, ma semplicemente ignorata. Il primo intervento del Cdr è netto: «Direttore, abbiamo il dovere di farci un servizio». Petrecca accetta, seppur malvolentieri.

Da Giambruno a Delmastro

Le tensioni aumentano con il clamoroso fuorionda di Andrea Giambruno, ex compagno di Meloni, che si lascia andare a commenti sessisti contro una collega. Anche in questo caso, il sindacato interviene e molti giornalisti, non tutti, si dichiarano mortificati. Il clima è descritto dalla giornalista Enrica Agostini: «Mai subite tante censure come in questo periodo». Per riaffermare la propria autorità, Petrecca va ad Atreju e trasmette in diretta ogni comizio della presidente Meloni. Ma non si ferma qui: durante il caso Cospito, falsifica un titolo, annunciando in grande «l’assoluzione» del sottosegretario Andrea Delmastro, mentre si trattava solo della richiesta del pm. La redazione reagisce sfiduciandolo. Ma palazzo Chigi lo promuove alla direzione di Rai Sport. Petrecca arriva e nomina sei vicedirettori tutti vicini al governo e si becca altre due sfiducie.

Foto copertina: ANSA/FABIO CIMAGLIA | Il direttore Rai Sport Paolo Petrecca a “A 10 anni dalla nascita Costruiamo l’Italia del Futuro” la festa di Fratelli d’Italia, 16 dicembre 2022