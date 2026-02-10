Olimpiadi Milano-Cortina, la protesta del Giappone: «Il podio ruvido ha danneggiato i pattini»

Il dirigente Takeuchi: il podio di Milano era «una sostanza ruvida, simile all'asfalto, fatta di pietra tagliata»

Il Giappone ha presentato una protesta ufficiale agli organizzatori olimpici. Gli atleti del pattinaggio artistico si sono ritrovati con le lame dei pattini scheggiati in seguito alla premiazione della gara a squadre. Secondo loro è colpa del podio definito “ruvido”, secondo quanto riporta Afp. Il dirigente della squadra giapponese, Yosuke Takeuchi, ha affermato che il podio di Milano era «una sostanza ruvida, simile all’asfalto, fatta di pietra tagliata». Ha scheggiato le lame dei pattinatori quando ci sono saliti per la cerimonia di premiazione.

Gli Stati Uniti hanno vinto la gara, il Giappone ha vinto l’argento e l’Italia il bronzo. Takeuchi ha dichiarato che il Giappone ha presentato una protesta al comitato organizzatore olimpico. «Le riparazioni alle lame scheggiate sono state effettuate questa mattina presso un’officina specializzata”, ha fatto sapere la delegazione in un comunicato. Aggiungendo che i pattini di ciascuna delle tre squadre vincitrici sono stati danneggiati. «Continueremo a prendere le misure necessarie in merito a questa questione».