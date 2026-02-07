Dalla figlia di Mattarella (che in realtà è la presidente del Cio) al silenzio su Ghali: quante gaffe nella telecronaca Rai delle Olimpiadi

La cerimonia di apertura è stata affidata a Paolo Petrecca, direttore di Rai Sport, a cui i social non hanno perdonato diversi svarioni

Se la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina è stata definita da più parti «memorabile», lo stesso, ma per motivi diversi, si può dire anche della telecronaca Rai. La copertura dell’evento era stata affidata ad Auro Bulbarelli, volto ben noto del servizio pubblico, che però è incappato in una gaffe imperdonabile. Pochi giorni prima dell’evento, ha anticipato in conferenza stampa l’ingresso a sorpresa di Sergio Mattarella a San Siro, spingendo la Rai a togliergli la telecronaca. A prendere il suo posto è stato Paolo Petrecca, contestato direttore di RaiSport, che con le numerose gaffe fatte nel corso dell’evento è riuscito a superare – e di parecchio – il suo collega.

La confusione sullo stadio e su Mariah Carey

La serata, a dirla tutta, è cominciata male fin dai primissimi secondi. Al termine della pubblicità, non appena inizia il collegamento da Milano, Petrecca esordisce con un «Benvenuti allo stadio Olimpico». Peccato che la cerimonia sia a San Siro, non allo stadio di Roma, ma tant’è. Poco più tardi, le telecamere inquadrano l’ingresso di Matilda de Angelis ma il direttore di RaiSport dev’essersi già portato avanti con la scaletta e quindi esclama: «Ecco Mariah Carey!».

La figlia di Mattarella che in realtà è la presidente del Cio

Persino sui volti più noti delle istituzioni coinvolte nelle Olimpiadi, Petrecca non brilla. «Inquadrati ora Sergio Mattarella con la figlia». Ma in realtà la figlia del capo dello Stato non è lì: insieme a Mattarella, semmai, c’è Kirsty Coventry, presidente del Comitato olimpico internazionale. Il telecronista Rai sembra anche non riconoscere molte icone dello sport italiano che, nelle vesti di tedofori, si passano la torcia olimpica a San Siro. L’unica che Petrecca chiama per nome è Paola Egonu, mentre su tutti gli altri – fra cui Anna Danesi, capitana della nazionale di volley e campionessa del mondo, e Simone Giannelli, capitano dell’italvolley maschile e anche lui campione del mondo – glissa.

Nessuna presentazione per Ghali

Ma tra le critiche ai telecronisti Rai ce n’è un errore che forse, a voler pensare male, potrebbe essere stato fatto di proposito. Sono in molti infatti a essersi accorti che Ghali, a differenza di tutti gli altri artisti che hanno preso parte alla cerimonia, non è stato nemmeno nominato o presentato da Petrecca durante la serata. Il rapper, su cui è montata una piccola polemica nei giorni scorsi, ha interpretato a San Siro versi di Gianni Rodari accompagnati da una coreografia di ragazzi che hanno disegnato una colomba umana. «Indecenti i telecronisti che non nominano Ghali nella sua performance. Fate pena», scrive sui social un utente. «Non hanno inquadrato Ghali neanche un secondo e in completo playback…», scrive un altro.

Foto copertina: EPA/Peter Kneffel | La presidente del Cio, Kirsty Coventry, e Sergio Mattarella alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina a San Siro