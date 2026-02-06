Alla cerimonia di Milano-Cortina c’è anche il bimbo fatto scendere dal bus, l’11enne protagonista dell’alzabandiera

Il giovane ha guardato il tricolore salire sul pennone insieme agli atleti della leggendaria staffetta d’oro 4x10 di Torino 2006

Era previsto, e così è stato. Il bambino bellunese che era stato fatto scendere sotto la neve mentre rientrava da scuola ha avuto la sua “rivincita”, in pieno spirito olimpico. Durante la cerimonia di apertura dei Giochi invernali di Milano-Cortina, l’11enne è stato infatti protagonista dell’alzabandiera che, in contemporanea, ha collegato lo stadio San Siro di Milano e Cortina.

Il ruolo dell’11enne a Cortina

Da una delle principali piazze della Regina delle Dolomiti, il giovane ha guardato il tricolore salire sul pennone insieme a Fulvio Valbusa, Christian Zorzi, Giorgio Di Centa e Pietro Piller Cottrer, protagonisti della storica staffetta d’oro 4×10 di Torino 2006. Con un sorriso, ha salutato il pubblico presente. Nei giorni scorsi, la famiglia aveva raccontato che l’11enne aveva accolto con «enorme entusiasmo» l’invito della Fondazione Milano-Cortina.

La rinconciliazione tra i genitori e l’autista

La partecipazione del bambino alla cerimonia inaugurale è arrivata dopo la riconciliazione tra i genitori e l’autista, Salvatore Russotto, che si è scusato con la famiglia e, soprattutto, con l’11enne dopo averlo fatto scendere dall’autobus a causa di un biglietto sbagliato.