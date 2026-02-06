Ultime notizie Donald TrumpFestival di SanremoFraneIranSicurezza stradale
Olimpiadi, Mariah Carey canta in italiano ma il suo gobbo fa impazzire i social: «Voh-lah-reh, oh-oh» – Il video

06 Febbraio 2026 - 21:23 Alba Romano
La cantante ha stregato San Siro con il celebre brano di Domenico Modugno. E per evitare strafalcioni linguistici, si è fatta un gobbo a modo suo

Non dev’essere facile cantare a San Siro davanti a 67mila persone per le Olimpiadi invernali. E dev’essere ancora più difficile farlo in una lingua che non è la tua. E forse è proprio per evitare eventuali strafalcioni e gaffe che Mariah Carey, tra le protagoniste indiscusse della cerimonia di apertura dei Giochi di Milano-Cortina, ha pensato bene di prepararsi un gobbo ad hoc per scongiurare errori di pronuncia.

Il gobbo di Mariah Carey

In un video pubblicato su Instagram da Tommaso Zorzi, si vede il gobbo da cui la diva internazionale ha letto le parole di Nel blu dipinto di blu, brano iconico di Domenico Modugno, che Carey ha voluto cantare in italiano. “Volare” diventa “Voh-lah-reH”, mentre “nel cielo” sul gobbo si trasforma in “nell chay-lo”. E ancora: “Dal vento rapito” che muta in “doll vehn-tow rah-peato”. «Il gobbo di Mariah mi devasta», commenta ironicamente Zorzi pubblicando il video del gobbo su Instagram.

Foto copertina: EPA/Peter Kneffel | Mariah Carey durante la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026

