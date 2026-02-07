Olimpiadi, Macron assente a Milano-Cortina: sui social posta la Gioconda che guarda gli atleti francesi

Prima un messaggio su X per sostenere la delegazione francese, poi l’immagine della Gioconda senza alcuna didascalia

Alla cerimonia delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina si è fatta notare un’assenza di peso. Quella del presidente francese Emmanuel Macron. Stasera nella Presidential Box – una porzione di tribuna allestita in bianco e impreziosita dai cinque cerchi olimpici in trasparenza – hanno preso posto 47 autorità, tra cui il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni. Non tutti i capi di Stato dei Paesi in gara sono riusciti a essere presenti, ma l’assenza che ha attirato maggiormente l’attenzione è stata proprio quella di Macron.

Il post social del presidente francese

Sui social, però, ha scelto di farsi “vedere” a modo suo: prima un messaggio su X per sostenere la delegazione francese, poi l’immagine della Gioconda rivolta verso gli atleti della Francia, senza alcuna didascalia. Poco prima aveva scritto: «Siamo ancora un po’ nostalgici dei Giochi di Parigi… Questa sera l’emozione tornava. Ai nostri atleti che indossano con orgoglio i nostri colori alle Olimpiadi di Milano-Cortina, la Francia è con voi!».

Chi era presente?

Presenti alla cerimonia inaugurale i rappresentanti di Albania, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Estonia, Finlandia, Georgia, Germania, Lettonia, Polonia (il presidente, la mattina di venerdì 6 febbraio ha fatto il tifo per gli atleti del pattinaggio artistico e nel pomeriggio ha incontrato la premier Meloni), Repubblica Ceca, San Marino, Slovacchia, Svizzera e Ungheria.

Grecia, Lituania, Paesi Bassi e Serbia hanno mandato i loro primi ministri. Presente anche la Santa Sede, con il segretario di Stato vaticano, cardinale Pietro Parolin. Infine re e regine, come l’emiro del Qatar (che non ha atleti da applaudire ma ha portato una delegazione fatta di poliziotti e militari) o i reali dal Lussemburgo, Monaco e Paesi Bassi. E poi rappresentanti di Bhutan, Giordania e Gran Bretagna.

Dall’Inghilterra è invece arrivata la principessa Anna, a capo della British Olympic Association, esperta di equitazione e atleta olimpica nel 1976 a Montreal. Con lei Sir Timothy Laurence e la figlia Zara Tindall, medaglia d’argento a Londra 2012. Per gli Usa, in prima fila il vice presidente J.D Vance e il segretario di Stato Marco Rubio che tra hockey e pattinaggio artistico sono i pochi che stanno vivendo i Giochi da tifosi.

