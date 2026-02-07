Ultime notizie Donald TrumpFestival di SanremoFraneIranSicurezza stradale
SPORTEmmanuel MacronFranciaLombardiaMilanoOlimpiadiOlimpiadi 2026

Olimpiadi, Macron assente a Milano-Cortina: sui social posta la Gioconda che guarda gli atleti francesi

07 Febbraio 2026 - 00:18 Ugo Milano
embed
macron-olimpiadi-gioconda
macron-olimpiadi-gioconda
Prima un messaggio su X per sostenere la delegazione francese, poi l’immagine della Gioconda senza alcuna didascalia

Alla cerimonia delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina si è fatta notare un’assenza di peso. Quella del presidente francese Emmanuel Macron. Stasera nella Presidential Box – una porzione di tribuna allestita in bianco e impreziosita dai cinque cerchi olimpici in trasparenza – hanno preso posto 47 autorità, tra cui il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni. Non tutti i capi di Stato dei Paesi in gara sono riusciti a essere presenti, ma l’assenza che ha attirato maggiormente l’attenzione è stata proprio quella di Macron.

Il post social del presidente francese

Sui social, però, ha scelto di farsi “vedere” a modo suo: prima un messaggio su X per sostenere la delegazione francese, poi l’immagine della Gioconda rivolta verso gli atleti della Francia, senza alcuna didascalia. Poco prima aveva scritto: «Siamo ancora un po’ nostalgici dei Giochi di Parigi… Questa sera l’emozione tornava. Ai nostri atleti che indossano con orgoglio i nostri colori alle Olimpiadi di Milano-Cortina, la Francia è con voi!». 

Chi era presente?

Presenti alla cerimonia inaugurale i rappresentanti di Albania, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Estonia, Finlandia, Georgia, Germania, Lettonia, Polonia (il presidente, la mattina di venerdì 6 febbraio ha fatto il tifo per gli atleti del pattinaggio artistico e nel pomeriggio ha incontrato la premier Meloni), Repubblica Ceca, San Marino, Slovacchia, Svizzera e Ungheria.

Grecia, Lituania, Paesi Bassi e Serbia hanno mandato i loro primi ministri. Presente anche la Santa Sede, con il segretario di Stato vaticano, cardinale Pietro Parolin. Infine re e regine, come l’emiro del Qatar (che non ha atleti da applaudire ma ha portato una delegazione fatta di poliziotti e militari) o i reali dal Lussemburgo, Monaco e Paesi Bassi. E poi rappresentanti di Bhutan, Giordania e Gran Bretagna.

Dall’Inghilterra è invece arrivata la principessa Anna, a capo della British Olympic Association, esperta di equitazione e atleta olimpica nel 1976 a Montreal. Con lei Sir Timothy Laurence e la figlia Zara Tindall, medaglia d’argento a Londra 2012. Per gli Usa, in prima fila il vice presidente J.D Vance e il segretario di Stato Marco Rubio che tra hockey e pattinaggio artistico sono i pochi che stanno vivendo i Giochi da tifosi.

Foto copertina: X/EMMANUEL MACRON

Articoli di SPORT più letti
1.

La Fiamma olimpica arriva a Milano: il percorso, gli orari e i tedofori

2.

Olimpiadi, è allarme norovirus: 4 giocatrici finlandesi di hockey su ghiaccio fuori dagli allenamenti. Isolate le compagne di stanza

3.

Olimpiadi, Ghali rompe il silenzio e denuncia: «Non posso cantare l’inno né esprimere un mio pensiero»

4.

Olimpiadi: atleti pazzi per il cibo italiano al villaggio olimpico – Il video

5.

Olimpiadi, la cerimonia lontana dal sold out: ancora 10mila biglietti invenduti. L’offerta “prendi due e paghi uno”

leggi anche
milano-cortina
SPORT

Olimpiadi, Mattarella apre ufficialmente i Giochi. Gli ultimi tedofori accendono i bracieri: Tomba e Compagnoni a Milano, Goggia a Cortina – Le foto

Di Ugo Milano
olimpiadi-ghali-milano-cortina
SPORT

Olimpiadi, Ghali recita «Promemoria» di Gianni Rodari: «Ci sono cose da non fare mai, per esempio, la guerra»

Di Alba Romano
olimpiadi-bimbo-fatto-scendere-bus
ATTUALITÀ

Alla cerimonia di Milano-Cortina c’è anche il bimbo fatto scendere dal bus, l’11enne protagonista dell’alzabandiera

Di Ugo Milano
mariah carey gobbo san siro olimpiadi volare video
CULTURA & SPETTACOLO

Olimpiadi, Mariah Carey canta in italiano ma il suo gobbo fa impazzire i social: «Voh-lah-reh, oh-oh» – Il video

Di Alba Romano
mattarella-olimpiadi
SPORT

Olimpiadi, l’arrivo a sorpresa di Sergio Mattarella a San Siro su un tram guidato da Valentino Rossi – Il video

Di Ugo Milano