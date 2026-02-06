Olimpiadi, l’arrivo a sorpresa di Sergio Mattarella a San Siro su un tram guidato da Valentino Rossi – Il video

Il filmato mostra il presidente della Repubblica a bordo del tram diretto verso lo stadio San Siro in occasione della cerimonia di apertura di Milano-Cortina

Arrivo a sorpresa del presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla cerimonia di apertura dei Giochi invernali di Milano Cortina. Il capo dello Stato è protagonista di un video, diffuso sui social dal Quirinale e andato in onda su Rai 1, che lo mostra a bordo di un tram storico milanese, il numero 26, diretto verso lo stadio di San Siro. Nel filmato Mattarella appare seduto come un normale passeggero, confuso tra famiglie, bambini, giovani e adulti che salgono alle varie fermate. Tra i viaggiatori si notano anche orchestrali del Teatro alla Scala e atleti con gli sci.

Alla guida c’è Valentino Rossi

Alla guida del tram c’è un conducente d’eccezione: Valentino Rossi, il pilota più iconico del motociclismo mondiale e pluricampione iridato. Il passeggero principale resta inizialmente avvolto nel mistero, ripreso solo di spalle. È un piccolo gesto, il recupero di un peluche, mascotte dei Giochi, caduto durante il tragitto, a svelarne l’identità. Si tratta proprio del Capo di Stato. Il viaggio si conclude al capolinea davanti allo stadio di San Siro, dove Mattarella scende dal tram e viene salutato dal conducente.

L’arrivo di Mattarella a San Siro

Dopo l’espediente scenico del filmato con l’arrivo in tram, il presidente della Repubblica prende posto nella tribuna d’onore con la numero uno del Comitato Olimpico Internazionale, Kirsty Coventry, mentre il pubblico lo saluta con un boato. San Siro si tinge del Tricolore, introducendo il momento dedicato alla bandiera Italiana. E qui c’è il tributo a Giorgio Armani, con tre modelle che sfilano indossando le creazioni dello stilista recentemente scomparso.