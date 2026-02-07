Ultime notizie Donald TrumpFestival di SanremoFraneIranSicurezza stradale
Olimpiadi, J.D. Vance sommerso dai fischi a San Siro – Il video

07 Febbraio 2026 - 08:27 Bruno Gaetani
Quando il vicepresidente americano è stato inquadrato dalle telecamere, lo stadio lo ha coperto di fischi. Applausi per gli atleti del team Usa

Applausi per la delegazione americana, fischi per J.D. Vance. Così hanno reagito i 67mila spettatori presenti a San Siro alla sfilata degli atleti degli Stati Uniti. Quando le telecamere hanno inquadrato il vicepresidente, presente in tribuna d’onore per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina e in piedi per applaudire gli atleti americani, lo stadio gli ha tributati lunghi fischi e “buuu”. Tutt’altra accoglienza, invece, per gli atleti del Team Usa, che sono stati accolti con un lungo applauso.

La protesta anti-Ice a Milano

Prima ancora che allo stadio, il vicepresidente Usa era stato criticato durante il corteo di venerdì mattina contro la presenza a Milano dell’Ice, la famigerata polizia anti-immigrazione americana finita al centro delle polemiche per i metodi brutali con cui conduce le deportazioni di migranti irregolari. Più in generale, il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca e le successive tensioni – commerciali e non solo – con l’Europa hanno fatto precipitare le relazioni diplomatiche tra le due sponde dell’Atlantico.

Foto copertina: EPA/Peter Kneffel | Il vicepresidente americano J.D. Vance insieme alla moglie Usha Bala Vance alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026

