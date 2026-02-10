Olimpiadi, sogno azzurro: è oro nella staffetta mista short track – Tutte le gare di oggi 10 febbraio

Gli azzurri del curling sognano il bronzo. Stasera occhio sulla sfida contro il Regno Unito. Caduta per Goggia nella combinata femminile, senza fortunatamente conseguenze

Arianna Fontana c’è: è oro nella staffetta mista short track. Nella finale gli azzurri Elisa Confortola, Thomas Nadalini e Pietro Sighel con il fulmine biondo hanno dominato con il tempo di 2’39″019. Medaglia d’argento al Canada in 2’39″258 e bronzo al Belgio in 2’39″353. Per l’Italia è la seconda medaglia d’oro a queste Olimpiadi invernali. Mentre per Fontana si sale a 12 medaglie ed è ora a meno una dal record di Edoardo Mangiarotti. Per l’azzurra si tratta della sesta medaglia in sei Olimpiadi, raggiunto Armin Zoeggeler.

Giornata ricca di appuntamenti quella di martedì 10 febbraio, ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. Gli Azzurri saranno impegnati in diversi sport: dallo sci di fondo allo curling (con Amos Mosaner e Stefania Constantini in gara per la medaglia di bronzo nel doppio misto), fino allo sci alpino e al biathlon. Qui il medagliere aggiornato dei nostri campioni.

Olimpiadi 2026: Goggia scivola nella discesa libera. Nulla da fare per l’azzurra

Nulla da fare per Sofia Goggia nella combinata femminile. La campionessa, bronzo in discesa a questi giochi olimpici, è scivolata via a circa metà gara della discesa della combinata con la collega Lara Della Mea. Una caduta senza conseguenze: Goggia si è rialzata subito ed è arrivata in fondo alla pista.

Olimpiadi invernali: Tutte la gare degli italiani di martedì 10 febbraio