Olimpiadi, sogno azzurro: è oro nella staffetta mista short track – Tutte le gare di oggi 10 febbraio
Arianna Fontana c’è: è oro nella staffetta mista short track. Nella finale gli azzurri Elisa Confortola, Thomas Nadalini e Pietro Sighel con il fulmine biondo hanno dominato con il tempo di 2’39″019. Medaglia d’argento al Canada in 2’39″258 e bronzo al Belgio in 2’39″353. Per l’Italia è la seconda medaglia d’oro a queste Olimpiadi invernali. Mentre per Fontana si sale a 12 medaglie ed è ora a meno una dal record di Edoardo Mangiarotti. Per l’azzurra si tratta della sesta medaglia in sei Olimpiadi, raggiunto Armin Zoeggeler.
Giornata ricca di appuntamenti quella di martedì 10 febbraio, ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. Gli Azzurri saranno impegnati in diversi sport: dallo sci di fondo allo curling (con Amos Mosaner e Stefania Constantini in gara per la medaglia di bronzo nel doppio misto), fino allo sci alpino e al biathlon. Qui il medagliere aggiornato dei nostri campioni.
Olimpiadi 2026: Goggia scivola nella discesa libera. Nulla da fare per l’azzurra
Nulla da fare per Sofia Goggia nella combinata femminile. La campionessa, bronzo in discesa a questi giochi olimpici, è scivolata via a circa metà gara della discesa della combinata con la collega Lara Della Mea. Una caduta senza conseguenze: Goggia si è rialzata subito ed è arrivata in fondo alla pista.
Olimpiadi invernali: Tutte la gare degli italiani di martedì 10 febbraio
- 09:15 Sci di fondo: Sprint donne, qualificazione (Federica Cassol, Iris De Martin Pinter, Caterina Ganz, Nicole Monsorno)
- 09:15 Sci di fondo: Sprint uomini, qualificazione (Elia Barp, Simone Daprà, Simone Mocellini, Federico Pellegrino)
- 10:30 Sci alpino: Combinata a squadre donne, discesa libera (da definire)
- 10:30 Short track: 500m donne, batterie (Chiara Betti, Arianna Fontana, Arianna Sighel)
- 11:08 Short track: 1000m uomini, batterie (Thomas Nadalini, Pietro Sighel, Luca Spechenhauser)
- 11:45 Sci di fondo: Sprint donne, quarti di finale (ev. Federica Cassol, Iris De Martin Pinter, Caterina Ganz, Nicole Monsorno)
- 11:53 Short track: Staffetta mista, quarti (Chiara Betti, Elisa Confortola, Arianna Fontana, Thomas Nadalini, Arianna Sighel, Pietro Sighel, Luca Spechenhauser)
- 12:15 Sci di fondo: Sprint uomini, quarti di finale (ev. Elia Barp, Simone Daprà, Simone Mocellini, Federico Pellegrino)
- 12:23 Short track: Staffetta mista, semifinali (ev. Chiara Betti, Elisa Confortola, Arianna Fontana, Thomas Nadalini, Arianna Sighel, Pietro Sighel, Luca Spechenhauser)
- 12:45 Sci di fondo: Sprint donne, semifinale (ev. Federica Cassol, Iris De Martin Pinter, Caterina Ganz, Nicole Monsorno)
- 12:48 Short track: Staffetta mista, finale B (ev. Chiara Betti, Elisa Confortola, Arianna Fontana, Thomas Nadalini, Arianna Sighel, Pietro Sighel, Luca Spechenhauser)
- 12:56 Short track: Staffetta mista, finale A (ev. Chiara Betti, Elisa Confortola, Arianna Fontana, Thomas Nadalini, Arianna Sighel, Pietro Sighel, Luca Spechenhauser)
- 12:57 Sci di fondo: Sprint uomini, semifinale (ev. Elia Barp, Simone Daprà, Simone Mocellini, Federico Pellegrino)
- 13:13 Sci di fondo: Sprint donne, finale (ev. Federica Cassol, Iris De Martin Pinter, Caterina Ganz, Nicole Monsorno)
- 13:25 Sci di fondo: Sprint uomini, finale (ev. Elia Barp, Simone Daprà, Simone Mocellini, Federico Pellegrino)
- 13:30 Biathlon: Individuale 20km uomini (Patrick Braunhofer, Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Nicola Romanin, Elia Zeni)
- 14:00 Sci alpino: Combinata a squadre donne, slalom speciale (da definire)
- 14:05 Curling: Doppio misto, finale per il bronzo (Stefania Constantini, Amos Mosaner)
- 14:15 Sci acrobatico: Gobbe donne, qualificazione 1 (Manuela Passaretta)
- 16:40 Hockey su ghiaccio: Turno preliminare donne, Italia – Germania
- 17:00 Slittino: Singolo donne manche 3 (Sandra Robatscher, Verena Hofer)
- 18:05 Curling: Doppio misto, finale per l’oro (ev. Stefania Constantini, Amos Mosaner)
- 18:30 Pattinaggio di figura: Singolo uomini, programma corto (Daniel Grassl, Matteo Rizzo)
- 18:34 Slittino: Singolo donne manche 4 (Sandra Robatscher, Verena Hofer)
- 18:45 Salto con gli sci: Prova a squadre miste, turno 1 (Giovanni Bresadola, Alex Insam, Annika Sieff, Martina Zanitzer)
- 20:00 Salto con gli sci: Prova a squadre miste, finale (ev. Giovanni Bresadola, Alex Insam, Annika Sieff, Martina Zanitzer)