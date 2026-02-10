Ultime notizie Donald TrumpFestival di SanremoOlimpiadi 2026Roberto Vannacci
SPORTLombardiaMilanoOlimpiadiOlimpiadi 2026

Scoppia il caso delle medaglie rotte alle Olimpiadi, la Zecca ha la soluzione: «Saranno riparate e restituite»

10 Febbraio 2026 - 11:53 Alba Romano
embed
A ribadirlo è il Comitato organizzatore che fa sapere di aver immediatamente approfondito la questione

Le medaglie rotte alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina «saranno riparate e restituite». A ribadirlo è il Comitato organizzatore che fa sapere di aver immediatamente approfondito la questione «operando in stretto coordinamento con la Zecca dello Stato italiano» responsabile della produzione delle medaglie. «Gli atleti le cui medaglie risultassero interessate sono invitati a riconsegnarla attraverso i canali appropriati affinché possano essere tempestivamente riparate e restituite». Milano Cortina 2026 conferma «il proprio impegno a garantire che le medaglie è simbolo del traguardo più alto nel percorso di ogni atleta rispondano ai più elevati standard di qualità e di attenzione».

Il caos medaglie rotte

Il problema non riguarda la medaglia in sé (come era accaduto per le Olimpiadi di Parigi), ma il gancio che consente di appenderla al collo. A sollevare per prima la questione è stata l’americana Breezy Johnson, oro nella discesa libera: «Stavo saltando per l’emozione e si è rotta. Sono sicura che qualcuno la riparerà». Un inconveniente simile è stato segnalato anche dalla snowboarder azzurra Lucia Dalmasso, bronzo: «Mi è già successo due volte, una giù dal podio e una sul letto». Alla lista si aggiungono poi l’argento nel cross country Ebba Andersson, la pattinatrice statunitense Alysa Liu e il bronzo tedesco nel biathlon Justus Strelow, che sui social si chiede polemicamente: «Cosa succede con queste medaglie?».

Articoli di SPORT più letti
1.

Olimpiadi, la Rai richiama Petrecca dopo la telecronaca surreale: «Si assuma le responsabilità». L’appello alla calma alla redazione infuriata

2.

Valentino Rossi racconta l’incontro con Mattarella: «Ero in soggezione, poi si è avvicinato con un sorriso e mi sono sentito bene»

3.

Olimpiadi, il tribunale sportivo ha deciso: i caschi inglesi per lo skeleton sono irregolari

4.

Aldo Grasso e la telecronaca di Paolo Petrecca: «Vaneggiava senza cognizione di causa»

5.

L’half time del Super Bowl non è piaciuto a Trump: «Uno schiaffo all’America»

leggi anche
Olimpiadi 2026
SPORT

Olimpiadi invernali 2026 di Milano Cortina: gli azzurri del curling sognano il bronzo – Tutte le gare di oggi 10 febbraio

Di Stefania Carboni
olimpiadi-denuncia-atleta-ucraino-casco
SPORT

Olimpiadi, la denuncia dello skeletonista ucraino: «Il Cio vieta il casco con i volti degli atleti caduti». La reazione di Zelensky – Il video

Di Alessandra Mancini
pattinaggio artistico protesta giappone palco ruvido pattini
SPORT

Olimpiadi Milano-Cortina, la protesta del Giappone: «Il podio ruvido ha danneggiato i pattini»

Di Alba Romano
SPORT

Lindsey Vonn, il post dopo la rovinosa caduta a Cortina: «La vera sconfitta nella vita è non provarci. Osate sempre»

Di Alba Romano
SPORT

Olimpiadi, l’Italia del curling fuori in semifinale: domani la sfida con gli inglesi per il bronzo – Tutte le gare di oggi 9 febbraio

Di Alba Romano