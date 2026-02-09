Olimpiadi, l’Italia del curling fuori in semifinale: domani la sfida con gli inglesi per il bronzo – Tutte le gare di oggi 9 febbraio

Sfuma contro gli Usa il sogno del bis olimpico per Stefania Constantini e Amos Mosaner. Le sfide ai Giochi di Milano-Cortina

Sfuma il sogno del bis olimpico per Stefania Constantini e Amos Mosaner. I due azzurri del curling sono stati sconfitti in semifinale 9-8 dalla coppia Usa, che accede così alla finale delle Olimpiadi di Milano Cortina. Sfiderà la Svezia nella finale in programma martedì alle ore 18.05. Prima, alle 14.05, la semifinale per il bronzo: l’Italia lo contenderà alla Gran Bretagna.

Le ragazze della nazionale italiana dell’hockey su ghiaccio battono il Giappone per 3-2 e si qualificano ai quarti di finale delle Olimpiadi di Milano Cortina, con una partita di anticipo. Due i gol di Fantini e uno di Della Rovere, che hanno dato alle azzurre la seconda vittoria nel girone e la storica qualificazione ai quarti. Dopo l’eccezionale prova di ieri degli atleti italiani, culminata nella conquista di sei medaglie, la nazionale continua a sognare.

«Una qualificazione che vale come una medaglia»

«La qualificazione della nostra Nazionale femminile ai quarti di finale del torneo olimpico vale quanto una medaglia d’oro in un’altra disciplina. Entrare tra le migliori otto squadre del mondo sembrava un traguardo impossibile fino a pochi mesi fa e invece lo abbiamo centrato grazie all’impegno, alla visione e a una programmazione seria e strutturata», ha commentato il presidente della Fisg, Andrea Gios. «Il merito va innanzitutto alle nostre ragazze, che hanno onorato splendidamente la maglia azzurra, e al lavoro della Federazione, che ha creduto con convinzione in un progetto speciale dedicato all’Hockey femminile e che oggi raccoglie risultati concreti», sottolinea. «Una soddisfazione enorme da condividere anche con i club italiani, che hanno sostenuto la Nazionale con grande disponibilità, talvolta anche a costo di sacrifici», prosegue. «L’auspicio è che questo risultato, raggiunto in un contesto olimpico di assoluto prestigio, contribuisca a far comprendere sempre di più come l’Hockey sia uno sport di grande valore, capace di offrire opportunità, emozioni e modelli positivi anche alle ragazze, al pari di quanto avviene nel settore maschile. Un percorso che dimostra come investire nello sport femminile significhi investire nel futuro dell’intero movimento», conclude.

Stefania Constantini e Amos Mosaner nella sfida contro gli USA, Cortina d’Ampezzo. EPA/JURE MAKOVEC

Tutte la gare degli italiani di lunedì 9 febbraio

10:05 Curling: round robin doppio misto, Italia – Usa (Stefania Constantini, Amos Mosaner): vinta dagli atleti italiani;

Curling: round robin doppio misto, Italia – Usa (Stefania Constantini, Amos Mosaner): vinta dagli atleti italiani; 10:30 Sci alpino: combinata a squadre uomini, discesa libera (Giovanni Franzoni, Dominik Paris, Mattia Casse, Florian Schieder);

Sci alpino: combinata a squadre uomini, discesa libera (Giovanni Franzoni, Dominik Paris, Mattia Casse, Florian Schieder); 12:10 Hockey su ghiaccio: turno preliminare donne, Italia – Giappone;

Hockey su ghiaccio: turno preliminare donne, Italia – Giappone; 12:30 Sci acrobatico: slopestyle donne, finale manche 1 (Maria Gasslitter);

Sci acrobatico: slopestyle donne, finale manche 1 (Maria Gasslitter); 12:59 Sci acrobatico: slopestyle donne, finale manche 2 (Maria Gasslitter);

Sci acrobatico: slopestyle donne, finale manche 2 (Maria Gasslitter); 13:28 Sci acrobatico: slopestyle donne, finale manche 3 (Maria Gasslitter);

Sci acrobatico: slopestyle donne, finale manche 3 (Maria Gasslitter); 14:00 Sci alpino: combinata a squadre uomini, slalom speciale (Alex Vinatzer, Tommaso Sala, Tommaso Saccardi, Tobias Kastlunger);

Sci alpino: combinata a squadre uomini, slalom speciale (Alex Vinatzer, Tommaso Sala, Tommaso Saccardi, Tobias Kastlunger); 17:00 Slittino: singolo donne manche 1 (Sandra Robatscher, Verena Hofer);

Slittino: singolo donne manche 1 (Sandra Robatscher, Verena Hofer); 17:30 Pattinaggio di velocità: 1000m donne (da definire);

Pattinaggio di velocità: 1000m donne (da definire); 18.05 Curling: doppio misto, semifinale (di nuovo Italia vs Usa);

Curling: doppio misto, semifinale (di nuovo Italia vs Usa); 18:35 Slittino: singolo donne manche 2 (Sandra Robatscher, Verena Hofer);

Slittino: singolo donne manche 2 (Sandra Robatscher, Verena Hofer); 19:00 Salto con gli sci: individuale uomini trampolino normale, round 1 (Giovanni Bresadola, Francesco Cecon, Alex Insam);

Salto con gli sci: individuale uomini trampolino normale, round 1 (Giovanni Bresadola, Francesco Cecon, Alex Insam); 19:20 Pattinaggio di figura: danza su ghiaccio, danza ritmica (Charlène Guignard, Marco Fabbri);

Pattinaggio di figura: danza su ghiaccio, danza ritmica (Charlène Guignard, Marco Fabbri); 19:30 Snowboard: big air donne, finale (ev. Marilù Poluzzi);

Snowboard: big air donne, finale (ev. Marilù Poluzzi); 20:12 Salto con gli sci: individuale uomini trampolino normale, round finale (Giovanni Bresadola, Francesco Cecon, Alex Insam).

Foto copertina: ANSA/JURE MAKOVEC | Stefania Constantini e Amos Mosaner ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, 5 febbraio 2026