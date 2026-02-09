Ultime notizie Donald TrumpFestival di SanremoOlimpiadi 2026Ucraina
Olimpiadi, la Rai richiama Petrecca dopo la telecronaca surreale: «Si assuma le responsabilità». L’appello alla calma alla redazione infuriata

09 Febbraio 2026 - 18:39 Ugo Milano
L'Ad Giampaolo Rossi vede il direttore di Rai Sport e lo invita a riconoscere gli errori. La convocazione dei sindacati per allentare la tensione

Paolo Petrecca deve assumersi le sue responsabilità, sia per quanto riguarda l’insalata di strafalcioni e superficialità servita nella telecronaca della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi di Milano-Cortina, sia riguardo ai rapporti con la sua redazione, quella di Rai Sport, imbufalita con lui. È quanto avrebbe chiesto a chiare lettere a Petrecca l’Amministratore delegato Rai Giampaolo Rossi nel faccia a faccia svoltosi a Roma nel pomeriggio, secondo quanto riferito dall’Ansa. L’azienda che gestisce la tv di Stato, comunque, richiama al contempo la redazione di Rai Sport e rappresentanza sindacale ad «evitare strumentalizzazioni o personalismi in una fase in cui la Rai è sotto gli occhi del mondo», dicendosi aperta al confronto per la soluzione di problemi reali. In tale ottica, si fa sapere, è stata decisa la convocazione dei rappresentanti sindacali.

Rai Sport infuriata con Petrecca: le azioni di protesta

Un modo per provare ad allentare la tensione dopo giorni di ironie e polemiche su quella maldestra conduzione, affidata dallo stesso Petrecca a se stesso dopo il “passo indietro” di Auro Bulbarelli – in difficoltà dopo aver anticipato la sorpresa legata all’intervento del presidente Mattarella. Peccato che in redazione a Rai Sport ci fossero ben altre professionalità titolate a coprire un evento così particolare e complesso: scavalcati e messi tutti da parte. Dopo l’affronto e l’esito grottesco, la temperatura in redazione a Rai Sport, che ha già espresso per due volte la propria sfiducia a Petrecca, è salita allo zenit. Proprio nelle scorse ore è stata annunciata la decisione di ritirare a partire dalle 17 di oggi, lunedì 9 febbraio, le firme da tutti i servizi e dalle telecronache delle competizioni olimpiche trasmesse in esclusiva dalla Rai. Al Cdr è stato affidato inoltre un pacchetto di giorni di sciopero, che però come «atto di responsabilità» viene rimandato a dopo la fine dei Giochi. Mentre l’Usigrai è furibonda per essersi vista negare la lettura di un comunicato «a difesa dei giornalisti Rai».

La convocazione a Roma e lo stop ad altri pasticci

Stamattina Repubblica aveva ipotizzato comunque la prima conseguenza diretta per Petrecca: il veto sulla sua conduzione della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi. Petrecca era atteso a Cortina, dove aveva in programma qualche giornata sugli sci con la moglie, da ritagliare tra gli impegni di supervisione dei servizi sulle gare olimpiche. La trasferta, però, è stata rinviata: ieri il direttore non si è presentato, bloccato da «ordini superiori». L’amministratore delegato Giampaolo Rossi lo ha infatti convocato a Roma per chiedergli una relazione dettagliata sulla telecronaca della cerimonia inaugurale, giudicata imbarazzante e capace di suscitare l’indignazione di una parte consistente dell’opinione pubblica e della politica, oltre al malumore dei vertici di Viale Mazzini.

Foto copertina: ANSA/MOURAD BALTI TOUATI | Paolo Petrecca, direttore Rai Sport, durante l’evento “Italia in Gioco – CIP e RAI fanno squadra per Milano Cortina 2026”, 11 dicembre 2025

