Valentino Rossi racconta l’incontro con Mattarella: «Ero in soggezione, poi si è avvicinato con un sorriso e mi sono sentito bene»

Il campione di motociclismo ha ricordato l’incontro con il presidente della Repubblica, avvenuto durante le riprese del filmato di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina: «È stato davvero speciale»

La scena dell’arrivo col tram alla cerimonia inaugurale di Milano-Cortina è durata pochi minuti ma sono stati davvero intensi, memorabili. «Il momento in cui Mattarella si avvicina, mi tende la mano, mi ringrazia di averlo trasportato fino a San Siro, è stato davvero speciale». Così Valentino Rossi, raccontando l’incontro con il presidente della Repubblica per girare il filmato che ha aperto le Olimpiadi, intervistato dai quotidiani Corriere della Sera e Repubblica. Quando il Capo dello Stato «è arrivato è stato bellissimo», ha detto il motociclista. «Lo capisci subito che gli vogliono tutti bene. C’è gente che, appena la vedi, e non importa se siano persone importanti o meno, ti trasmette subito una emozione. È come se ne sentissi tutta la carica, il peso. Un’atmosfera speciale», ha aggiunto Rossi.

«Mi si è avvicinato con un sorriso e mi sono sentito bene»

«La verità – ha proseguito – è che ero un po’ in soggezione. Lui si è avvicinato con un sorriso. E mi sono subito sentito bene. Tra una pausa e l’altra, quando si doveva rifare una scena, abbiamo parlato. Mi ha fatto un po’ di domande». Soprattutto, ha specificato, «cose di motori: come va il Motomondiale. Era curioso di sapere di Bagnaia (pilota motociclistico italiano, ndr): lo aveva incontrato al Quirinale, credo quattro anni fa, c’eravamo anche io e Tony Cairoli, con una delegazione». Infine, Rossi ha detto di essere un appassionato di snowboard. «Prendo la tavola appena è possibile. Ho appena visto la discesa libera, abbiamo preso due belle medaglie con Giovanni Franzoni e Dominik Paris, bravissimi» e poi, «il trionfo di Francesca Lollobrigida nel pattinaggio con il record olimpico».

Foto copertina: ANSA/QUIRINALE | Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e il campione di motociclismo, Valentino Rossi, venerdì 6 febbraio 2026