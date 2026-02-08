Olimpiadi, frattura alla gamba sinistra per Lindsey Vonn dopo la brutta caduta in discesa libera: è già stata operata. Come sta la sciatrice americana – Il video

Trasportata all'ospedale di Treviso in elicottero, l'americana è già stata sottoposta a un intervento per stabilizzare la gamba. Previsto per domani un nuovo bollettino medico

Lindsey Vonn, dopo la brutta caduta a Cortina durante la discesa libera alle Olimpiadi di Milano Cortina, è stata operata all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso per la stabilizzazione di una frattura alla gamba sinistra. Lo rende noto la direzione dell’Ulss 2 di Treviso. L’americana è stata soccorsa dal personale del Medical Service regionale per i giochi olimpici e immediatamente trasferita in elicottero al Policlinico Codivilla di Cortina, gestito dall’Ulss 1 dove sono stati effettuati tutti gli accertamenti diagnostici, e quindi trasferita al Ca’ Foncello. Domani, lunedì 9 febbraio alle 12.00 è previsto un nuovo bollettino medico.

L’americana, una delle favorite della discesa di oggi, è finita a terra dopo pochi secondi di gara, prima del primo intermedio. In zona d’arrivo è calato il silenzio e si è sentito un urlo e le grida di dolore della sciatrice. La gara è stata sospesa poco prima della discesa dell’azzurra Sofia Goggia.

Portata via in elicottero

Vonn è stata caricata sopra il toboga e portata via sull’elicottero giunto per i soccorsi. Un lungo applauso dalla tribuna dell’Olympia delle Tofane ha accompagnato l’uscita di scena della campionessa statunitense.