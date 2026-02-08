«Mamma, mamma». L’intervista dell’oro di Francesca Lollobrigida, con il suo piccolo di tre anni, spopola sui social – Il video

La campionessa ha cercato di rispondere all'inviato di Rai Sport. Ma non è stato facile

Come tutti i genitori quando lavorano, con un tenerissimo «mamma, mamma» continuo. Sta diventando virale sui social l’intervista di Francesca Lollobrigida, medaglia d’oro nei 3000 metri pattinaggio di velocità, primo oro per l’Italia alle Olimpiadi Milano Cortina. La campionessa cerca di rispondere all’inviato di Rai Sport, mentre il suo piccolo, di tre anni, cerca di rubarle l’attenzione.

Una delle interviste più divertenti di sempre grazie alla guest star Tommaso ahah pic.twitter.com/vPgkzLBeoa — Tintintin (@t1nt1nt1) February 7, 2026

Lollobrigida si è regalata l’oro nel giorno del suo trentacinquesimo compleanno. La campionessa, nata a Frascati il 7 febbraio 1991, ha tagliato la linea di arrivo con il tempo di 3:54.28, polverizzando il precedente primato olimpico. L’azzurra è tornata ad allenarsi nel 2023 a quattro mesi dal parto. «Mio figlio ha seguito questa vita che è la stessa dell’intera squadra azzurra, volevo dimostrare a tutti che è possibile essere una madre e un’atleta di altissimo livello ma non è semplice, servono tante componenti, ma credo di essere riuscita nel mio intento», ha dichiarato.

Il bambino di Francesca #Lollobrigida che gioca con la medaglia della mamma e le impedisce di finire l' intervista… Semplicemente meraviglioso.

Lo sport è umanità, lo sport è bellezza. #Olimpiadiinvernali2026 — riccardo cucchi (@CucchiRiccardo) February 7, 2026