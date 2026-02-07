Olimpiadi, derubata la squadra israeliana di bob: portati via passaporti, valigie e attrezzature. L’alloggio in una località segreta per ragioni di sicurezza

Il racconto del pilota AJ Edelman sui social: «Trafugati oggetti per migliaia di dollari». L’episodio non sarebbe avvenuto in Italia

Un furto ai danni di alcuni membri della nazionale israeliana di bob ha colpito la squadra impegnata nella preparazione per i Giochi di Milano-Cortina. A raccontare l’accaduto è stato AJ Edelman, pilota del team, che in un post pubblicato su X ha spiegato come l’appartamento utilizzato da alcuni atleti durante il periodo di allenamento sia stato svaligiato. I ladri si sarebbero portati via passaporti, valigie e materiale sportivo, per un danno complessivo quantificato in «migliaia di dollari».

La base di allenamento resta segreta

Una parte della squadra israeliana non si trova ancora in Italia e continuerà ad allenarsi in una località la cui posizione non è stata resa pubblica per ragioni di sicurezza. La base, che non sarebbe situata nel nostro Paese, resterà operativa fino alla prossima settimana, quando gli atleti raggiungeranno Milano-Cortina in vista delle gare olimpiche. Edelman, ex atleta olimpico di skeleton e oggi pilota del bob israeliano, ha spiegato di trovarsi in Italia, non sul luogo della rapina, dove invece era presente l’allenatore Itamas Shprinz. Nonostante l’apertura di un’indagine da parte delle forze dell’ordine, la preparazione sportiva non si è fermata. «Un ottimo esempio di come si possa andare avanti anche in circostanze difficili. Una violazione così grave – valigie, scarpe, attrezzature, passaporti rubati – e i ragazzi sono tornati subito ad allenarsi oggi. Credo davvero che questa squadra incarni lo spirito israeliano», ha scritto il pilota sui social.

Chi è AJ Edelman

AJ Edelman, 34 anni, nato a Boston e leader del team, è noto anche per le sue posizioni politiche espresse pubblicamente. Sul suo profilo social si definisce «sionista fino al midollo» e lo scorso maggio scriveva: «Quella di Gaza è la guerra più moralmente giusta nei suoi obiettivi e più umana nella sua esecuzione della storia». In altri post ha espresso «orgoglio» per gli atleti israeliani impegnati al fronte. Nel febbraio 2025, due video diffusi online mostravano Edelman insieme all’atleta di skeleton Jared Firestone mentre deridevano una scritta “Free Palestine” comparsa su un muro a Lillehammer, in Norvegia, dove entrambi erano impegnati in una tappa di Coppa del mondo. A un utente che commentava con la bandiera palestinese, Edelman aveva risposto: «Continua a piangere».

L’esordio olimpico nel bob

Quella di Milano-Cortina segnerà la prima partecipazione di Israele alle Olimpiadi nel bob. La qualificazione è arrivata dopo la rinuncia della Gran Bretagna a uno dei due posti disponibili: Israele, prima tra le riserve, ha accettato l’ingresso una volta liberate le ultime quote olimpiche. La squadra israeliana sarà in gara sia nel bob a due sia in quello a quattro, con Edelman alla guida di entrambe le slitte. Nella gara a due il frenatore sarà Menachem Chen, mentre nel quattro sono indicati Ward Fawarseh e Omer Katz come componenti dell’equipaggio.