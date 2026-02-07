Ultime notizie Donald TrumpFestival di SanremoOlimpiadi 2026Ucraina
Olimpiadi Milano-Cortina, la “recensione” di Ghali: «Pace? Armonia? Umanità? Non ho sentito niente di questo ieri sera»

07 Febbraio 2026 - 14:08 Stefania Carboni
L'artista si è esibito ieri e in molti lamentano come non sia stato trattato adeguatamente. «In un momento di così tanto odio, vi prego di non giocare il loro gioco», ha scritto l'artista sui social

Ieri il rapper Ghali allo stadio di San Siro durante la cerimonia di inaugurazione di Milano Cortina ha recitato Promemoria, versi stupendi di Gianni Rodari. Sempre attuali, semplici e diretti. «Ci sono cose da non fare mai, per esempio la guerra», recita uno dei versi. Molti hanno criticato il trattamento riservato all’artista, che spesso pubblicamente è intervenuto a sostegno del popolo palestinese. In rete alcuni hanno osservato come Ghali non sia mai stato citato dai commentatori durante la diretta tv della Rai. E nell’esibizione non abbia goduto di grandi primi piani.

«Vi prego di non giocare il loro gioco e di rispondere sempre come vorremmo che il mondo fosse»

All’indomani dell’esibizione l’artista ha scritto un post su Instagram: «Pace? Armonia? Umanità? Non ho sentito niente di tutto questo ieri sera, ma l’ho sentito attraverso i vostri messaggi. Le persone sono ciò che conta davvero e, in un momento di così tanto odio, vi prego di non giocare il loro gioco e di rispondere sempre come vorremmo che il mondo fosse. “Ci sono cose da non fare mai”».

«Eri lontano, non inquadrato in primo piano e sai che ti dico, anche se ti avessero nascosto dietro ad un pannello saresti stato ugualmente meraviglioso sei puro», scrive sotto una sua follower. Non è la sola, tanti i commenti a sostegno dell’artista e del suo messaggio. «Volevano spegnerti, volevano oscurarti, ma tu hai brillato».

