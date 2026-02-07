Olimpiadi, inizio da sogno per l’Italia: oro per Lollobrigida nel pattinaggio velocità, argento e bronzo nella discesa libera con Franzoni e Paris

L'azzurra regala il primo oro all'Italia nei 3000 metri di pattinaggio velocità, mettendo a segno anche il record olimpico

Inizio da favola per gli azzurri alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. All’indomani della cerimonia di apertura dei Giochi Invernali, per l’Italia arriva la prima medaglia d’oro: è quella di Francesca Lollobrigida, che nei 3000 metri del pattinaggio velocità chiude al primo posto con il record olimpico. Questa mattina l’Italia ha portato a casa due medaglie nella discesa libera, sulla “Stelvio” di Bormio, la gara regina delle Olimpiadi invernali. Giovanni Franzoni ha chiuso al secondo posto a 2 decimi dallo svizzero Franjo Von Allmen (oro in 1’51”61), festeggiando la sua prima esperienza ai Giochi con una medaglia d’argento. Dietro di lui si piazza Dominik Paris, anche lui italiano, bronzo in 1’52”11.

Foto copertina: EPA/Guillaume Horcajuela | Giovanni Franzoni durante la discesa libera a Bormio