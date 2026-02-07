Al villaggio olimpico preservativi a disposizione degli atleti di Milano-Cortina

La pattinatrice spagnola Olivia Smart racconta su TikTok dove trovare i preservativi

Alle Olimpiadi di Parigi 2024 ne erano stati distribuiti 300mila, due al giorno per ogni atleta. Ma finora alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina non c’era traccia di preservativi. È stata la pattinatrice sul ghiaccio Olivia Smart, di origini britanniche ma che dal 2016 rappresenta la Spagna, ad aver svelato in un video su TikTok che anche al villaggio olimpico dei Giochi invernali 2026 sono a disposizione degli atleti preservativi marchiati “Regione Lombardia”, oltre ad assorbenti per le donne.

La distribuzione di preservativi durante le Olimpiadi non è una novità: i primi furono regalati a Seul 88, anche per sensibilizzare tutti sulla lotta all’Aids. A Tokyo nel 2021 ne vennero distribuiti 160mila nonostante ci fosse il divieto di avere contatti intimi fra gli atleti a causa del Covid.