La Casa Bianca oscura i fischi a Vance nel video della cerimonia delle Olimpiadi. Trump: «Strano, qui non viene contestato» – Il video

Nel video ufficiale pubblicato dalla Casa Bianca non si sentono i fischi. Sui social americani però le immagini originali hanno già fatto il giro della rete

La Casa Bianca ha condiviso sui propri canali ufficiali un filmato della NBC dalla cerimonia di apertura dei Giochi invernali, andata in scena ieri a San Siro, in cui non si percepiscono i fischi rivolti al vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance. Nel video, diffuso sul profilo X dell’amministrazione americana, il momento in cui Vance viene inquadrato, mentre sul palco sfilano gli atleti della delegazione statunitense, appare privo di qualsiasi segno di protesta da parte del pubblico. Un dettaglio che non è passato inosservato, soprattutto perché nelle riprese circolate online nelle ore successive all’evento la contestazione sonora è invece evidente. Non solo. La NBC, emittente che detiene i diritti di trasmissione dei Giochi invernali negli Stati Uniti, non ha nemmeno fatto riferimento all’episodio, evitando di commentare la reazione del pubblico presente allo stadio.

La reazione di Trump

Nonostante l’assenza dei fischi nel video ufficiale, l’episodio si è rapidamente diffuso negli Stati Uniti, diventando virale sui social media. Al punto che alcuni giornalisti hanno chiesto un chiarimento direttamente al presidente Donald Trump. Interpellato a bordo dell’Air Force One, Trump ha commentato così l’accaduto: «È sorprendente perché piace alla gente. Beh, voglio dire, ora si trova in un Paese straniero. Per essere onesti, non viene fischiato in questo Paese». Le dichiarazioni del presidente sono state rilanciate dal canale YouTube ufficiale della Casa Bianca.