Olimpiadi Milano-Cortina: Brignone c’è. Domani in gara nella discesa libera, la prima dopo l’infortunio

07 Febbraio 2026 - 16:50 Stefania Carboni
embed
federica brignone
federica brignone
Con lei Sofia Goggia, Nicol Delago e Laura Pirovano. Ecco gli italiani in gara

Federica Brignone ha sciolto le riserve e sarà alla partenza della discesa libera dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina, domani sull’Olimpia delle Tofane. Con lei Sofia Goggia, Nicol Delago e Laura Pirovano. Questo il quartetto azzurro ufficializzato dopo la seconda prova di stamattina, dichiarata conclusa dopo la discesa di Elena Curtoni. Per Brignone è la seconda discesa olimpica della carriera, dopo il ritiro a Pyeongchang nel 2018, e la prima dall’infortunio.

Gli italiani in gara alle Olimpiadi per domenica 8 febbraio

Per domani 8 febbraio sono otto le medaglie in palio per sette discipline a Milano Cortina 2026, nel secondo giorno di finali in programma ai Giochi Olimpici Invernali.

Ecco il programma della giornata di domenica 8 febbraio:

  • 09:00 Snowboard: Slalom gigante parallelo donne, qualificazione (Elisa Caffont, Jasmin Coratti, Lucia Dalmasso, Sofia Valle)
  • 09:30 Snowboard: Slalom gigante parallelo uomini, qualificazione (Maurizio Bormolini, Mirko Felicetti, Roland Fischnaller, Aaron March)
  • 10:00 Snowboard: Slalom gigante parallelo donne, manche di eliminazione (ev. Elisa Caffont, Jasmin Coratti, Lucia Dalmasso, Sofia Valle)
  • 10:30 Snowboard: Slalom gigante parallelo uomini, manche di eliminazione (ev. Maurizio Bormolini, Mirko Felicetti, Roland Fischnaller, Aaron March)
  • 11:30 Sci alpino: Discesa libera donne (Federica Brignone, Nicol Delago, Sofia Goggia, Laura Pirovano, Federica Brignone)
  • 12:30 Sci di fondo: Skiathlon 10+10km uomini (Elia Barp, Martino Carollo, Davide Graz, Federico Pellegrino)
  • 13:00 Snowboard: Slalom gigante parallelo donne, ottavi di finale (ev. Elisa Caffont, Jasmin Coratti, Lucia Dalmasso, Sofia Valle)
  • 13:24 Snowboard: Slalom gigante parallelo uomini, ottavi di finale (ev. Maurizio Bormolini, Mirko Felicetti, Roland Fischnaller, Aaron March)
  • 13:48 Snowboard: Slalom gigante parallelo donne, quarti di finale (ev. Elisa Caffont, Jasmin Coratti, Lucia Dalmasso, Sofia Valle)
  • 14:00 Snowboard: Slalom gigante parallelo uomini, quarti di finale (ev. Maurizio Bormolini, Mirko Felicetti, Roland Fischnaller, Aaron March)
  • 14:05 Biathlon: Staffetta mista 4+6km (Tommaso Giacomel, Lukas Hofer Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer)
  • 14:12 Snowboard: Slalom gigante parallelo donne, semifinale (ev. Elisa Caffont, Jasmin Coratti, Lucia Dalmasso, Sofia Valle)
  • 14:19 Snowboard: Slalom gigante parallelo uomini, semifinale (ev. Maurizio Bormolini, Mirko Felicetti, Roland Fischnaller, Aaron March)
  • 14:26 Snowboard: Slalom gigante parallelo donne, finali (ev. Elisa Caffont, Jasmin Coratti, Lucia Dalmasso, Sofia Valle)
  • 14:35 Curling: Round robin doppio misto, Italia – Cechia (Stefania Constantini, Amos Mosaner)
  • 14:36 Snowboard: Slalom gigante parallelo uomini, finali (ev. Maurizio Bormolini, Mirko Felicetti, Roland Fischnaller, Aaron March)
  • 16:00 Pattinaggio di velocità: 5000m uomini (Davide Ghiotto, Michele Malfatti)
  • 17:00 Slittino: Singolo uomini, manche 3 (Dominik Fischnaller)
  • 18:34 Slittino: Singolo uomini, manche 4 (Dominik Fischnaller)
  • 19:05 Curling: Round robin doppio misto, Italia – Gran Bretagna (Stefania Constantini, Amos Mosaner)
  • 19:30 Pattinaggio di figura: Gara a squadre, coppie, programma libero (Sara Conti, Niccolò Macii)
  • 19:30 Snowboard: Big air donne, qualificazioni (Marilù Poluzzi)
  • 20:40 Pattinaggio di figura: Gara a squadre, singolo donne, programma libero (Lara Naki Gutmann)
  • 21:55 Pattinaggio di figura: Gara a squadre, singolo uomini, programma libero (Daniel Grassl)
