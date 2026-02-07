Olimpiadi Milano-Cortina: Brignone c’è. Domani in gara nella discesa libera, la prima dopo l’infortunio

Con lei Sofia Goggia, Nicol Delago e Laura Pirovano. Ecco gli italiani in gara

Federica Brignone ha sciolto le riserve e sarà alla partenza della discesa libera dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina, domani sull’Olimpia delle Tofane. Con lei Sofia Goggia, Nicol Delago e Laura Pirovano. Questo il quartetto azzurro ufficializzato dopo la seconda prova di stamattina, dichiarata conclusa dopo la discesa di Elena Curtoni. Per Brignone è la seconda discesa olimpica della carriera, dopo il ritiro a Pyeongchang nel 2018, e la prima dall’infortunio.

Gli italiani in gara alle Olimpiadi per domenica 8 febbraio

Per domani 8 febbraio sono otto le medaglie in palio per sette discipline a Milano Cortina 2026, nel secondo giorno di finali in programma ai Giochi Olimpici Invernali.

Ecco il programma della giornata di domenica 8 febbraio: