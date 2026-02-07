L’ironia di Matilda De Angelis, scambiata dal telecronista Rai per Mariah Carey: «Pronta a dividermi i diritti di All I Want for Xmas»

Anche il capitano dell’Italvolley, Simone Giannelli, è stato etichettato da Petrecca, insieme ai compagni di squadra, come uno degli "altri tedofori": «Solo Paola Egonu è famosa»

Da San Siro scambiato per l’Olimpico alla presidente del Cio confusa con la figlia di Mattarella, fino a Ghali mai nominato. Le tante gaffe del telecronista, Paolo Petrecca, direttore di Rai Sport, alla cerimonia d’apertura dei Giochi invernali di Milano-Cortina non sono certo passate inosservate. Alcuni dei protagonisti le hanno accolte con ironia, altri decisamente meno. Tra i primi rientra Matilda De Angelis che, dopo essere stata scambiata per Mariah Carey, ha reagito con sarcasmo sui social: «Io e Mariah Carey siamo apparentemente la stessa persona. Sono pronta a dividerci anche i diritti d’autore di All I Want for Christmas. Non ho problemi», ha scritto l’attrice nelle sue Instagram stories, citando uno dei brani natalizi più iconici della cantante statunitense.

La svista coi campioni dell’Italvolley e le reazioni

Ma ha suscitato indignazione unanime anche un’altra grave svista della telecronaca. Nel momento in cui Beppe Bergomi e Franco Baresi hanno passato la torcia olimpica alle campionesse della Nazionale femminile di pallavolo Anna Danesi, Paola Egonu e Carlotta Cambi – che a loro volta l’hanno consegnata agli azzurri dell’Italvolley maschile Simone Giannelli, Simone Anzani e Luca Porro – Petrecca ha citato soltanto Egonu, liquidando gli altri campioni del mondo come «gli altri tedofori».

Un’uscita che ha fatto discutere, ma che è stata accolta con ironia da capitan Giannelli, il quale ha commentato sulla pagina Instagram Pallavolisti brutti: «Grazie ai telecronisti», accompagnando la frase con tre emoji che ridono. «Solo Paola Egonu è famosa. Ma non prendiamocela… è stato fantastico lo stesso», ha aggiunto, con tanto di cuoricini. Lo scherzo è poi proseguito anche sotto il post dedicato alle emozioni della serata pubblicato da Simone Anzani: «Chi sei tu?» ha scritto Giannelli. Pronta la replica del centrale, che ha raccolto la battuta: «Non lo so. E tu?».

Di tutt’altro tenore il commento di Mauro Berruto, deputato del Pd ed ex commissario tecnico dell’Italvolley. «Mentre andava in scena lo spettacolo più alto dell’umanità, il momento che rappresenta la porta d’accesso all’obiettivo per cui gli atleti dedicano una vita intera e che si può raggiungere solo attraverso il merito – ha scritto sui social – il servizio pubblico, con il suo direttore, offriva una telecronaca segnata da una serie di gaffe che neanche a tavolino sarebbero riuscite così bene».

Ma tra le numerose critiche rivolte alla telecronaca Rai, ce n’è una che – a voler pensare male – potrebbe non essere stata casuale. In molti hanno infatti notato che Ghali, a differenza di tutti gli altri artisti coinvolti nella cerimonia, non è stato neppure citato o presentato da Petrecca nel corso della serata. Il rapper, questa volta, ha scelto di non rispondere con l’ironia. «Pace? Armonia? Umanità? – scrive sui social – Non ho sentito nulla di tutto questo ieri sera, ma l’ho percepito attraverso i vostri messaggi».