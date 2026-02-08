Olimpiadi, scorpacciata di medaglie per l’Italia: bronzo per Fischnaller, Lorello, Goggia e Dalmasso. Argento per la staffetta mista del biathlon – Le sfide

Dominik Fischnaller chiude al terzo posto nello slittino individuale maschile: vince il tedesco Max Langenhan. Si tratta dell'ottava medaglia per l'Italia

L’Italia dello slittino è sul podio ai Giochi di Milano Cortina. L’azzurro Dominik Fischnaller è bronzo dopo le quattro manche della gara individuale delle Olimpiadi. L’oro è andato al tedesco Max Langenhan, davanti all’austriaco Jonas Mueller. Si tratta dell’ottava medaglia per l’Italia, che nella giornata di oggi ha ottenuto un eccellente bronzo anche nei 5000 metri di pattinaggio di velocità con Riccardo Lorello, vinti dal norvegese Sander Eitrem. Ai piedi del podio il campione azzurro Davide Ghiotto. Bronzo anche per Sofia Goggia nella discesa libera e per Lucia Dalmasso nel gigante parallelo femminile di snowboard. Medaglia d’argento nella staffetta mista del biathlon alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Il quartetto azzurro composto da Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi hanno chiuso al secondo posto nella 4X6 km alle spalle della Francia.

Lucia Dalmasso bronzo nello snowboard

Bronzo per l’Italia: Lucia Dalmasso è arrivata terza nel gigante parallelo femminile di snowboard. Nel derby tutto italiano per la medaglia, ha sconfitto Elisa Caffon. L’oro è andato alla ceca Zuzana Maderova, l’argento all’austriaca Helge Payer. Delude, invece, la squadra maschile di slalom gigante parallelo di snowboard, una vera doccia fredda. La pattuglia azzurra vede perdere tutti i propri alfieri al Mottolino di Livigno: il padrone di casa Maurizio Bormolini viene sconfitto dall’austriaco Karl agli ottavi, al pari di Aaron March, piegato dallo sloveno Mastnak; poco meglio va a Roland Fischnaller e Mirko Felicetti, piegati ai quarti dal coreano Kim e dallo stesso Mastnak.

Bronzo anche per Sofia Goggia

Anche Sofia Goggia ha conquistato la medaglia di bronzo nella discesa libera femminile sulla Olympia delle Tofane a Cortina, alle Olimpiadi invernali 2026. Oro per la statunitense Johnson, argento per la tedesca Aicher. Niente da fare per le altre tre italiane: Brignone decima, mentre Delago undicesima. Meglio di loro Pirovano, arrivata sesta. La gara è stata segnata dalla brutta caduta dell’americana Lindsey Vonn. «L’ultimo colore che mi mancava (il bronzo, ndr). Sono un po’ dispiaciuta, ho sbagliato sullo Schuss delle Tofane, sono arrivata al Duca d’Aosta che sentivo che non andavo avanti. Anche l’attesa per la caduta della Vonn non ha aiutato», ha dichiarato Goggia dopo la prestazione nella discesa libera. «Vediamo le cose più da un punto di vista generale, sono tre olimpiadi sempre a medaglia. È qualcosa di grande», aggiunge la sciatrice delle Fiamme Gialle che a Pyeongchang 2018 aveva vinto l’oro e a Pechino 2022 la medaglia d’argento.

Standing ovation per Brignone

Il pubblico di Cortina ha accolto con una standing ovation l’immagine sui maxi schermi di Federica Brignone al cancelletto di partenza della discesa libera. L’azzurra, scesa col pettorale numero 3 e arrivata al traguardo seconda provvisoria, ha salutato gli spettatori soddisfatta, ma chiude in 1’37″29 ed è già fuori dal podio. «Sono contenta della mia performance, visto come sono arrivata qui. So che se fossi arrivata qua l’anno scorso sarebbe stato diverso», ha dichiarato l’azzurra ai microfoni di Rai Sport.

«Chiaramente non sono quella dell’anno scorso, non ho gli stessi chilometri, non ho la stessa fiducia, non ho quello che avevo l’anno scorso, per cui sono molto molto contenta di quello che ho fatto oggi – ha aggiunto -. Per me fare comunque una prestazione del genere, per come stavo anche solo la settimana scorsa, è tanta roba ed è la prima tappa di un percorso olimpico ancora molto lungo». «Adesso ho bisogno di calmarmi un attimo. Tutti questi salti, queste cose sono state abbastanza potenti, soprattutto tutti gli atterraggi, per cui dovrò dare un po’ di sollievo a tibia e tutto. Ripeto, sono soddisfatta – ha concluso -, già solo essere in gara oggi per me è stato veramente speciale, quindi sono contenta. Non mi vedrete nella team combined di domani».

Il programma della giornata dell’8 febbraio 2026

