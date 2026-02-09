Olimpiadi, i giornalisti di Rai Sport contro il direttore Petrecca: «Ritiriamo le firme fino alla fine dei Giochi». Pronto il pacchetto di scioperi

La mossa dei cronisti dopo le gaffe del telecronista alla cerimonia inaugurale. L'azienda prenda «finalmente coscienza del danno», si legge nella nota del Cdr

La polemica attorno a Paolo Petrecca non accenna a placarsi. A prendere posizione ora sono i giornalisti di Rai Sport, la testata da lui diretta, nonostante il suo piano editoriale sia stato respinto per due volte consecutive. La redazione ha deciso di reagire annunciando che, a partire dalle 17 di oggi, lunedì 9 febbraio, verranno ritirate le firme da tutti i servizi e dalle telecronache delle competizioni olimpiche trasmesse in esclusiva dalla Rai. A comunicarlo sono il Cdr e il fiduciario di Rai Sport, che preannunciano anche un pacchetto di scioperi al termine dei Giochi di Milano-Cortina.

«L’azienda deve rendersi conto del danno»

La decisione è maturata dopo le gaffe di Petrecca durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi e, spiegano i giornalisti, «in attesa che l’azienda prenda finalmente coscienza del danno causato dal direttore di Rai Sport». Danno che, secondo la nota del Cdr, ha colpito, in quest’ordine, i telespettatori che pagano il canone, la Rai come azienda e l’intera redazione di Rai Sport, «impegnata con professionalità e passione nella copertura di un evento di grande rilievo». Conclusi i Giochi, verrà quindi proclamato lo sciopero già annunciato contro la direzione e i vertici aziendali che la sostengono. Il rinvio oltre il 22 febbraio è un atto di responsabilità, per evitare ripercussioni sul pubblico e sugli appassionati della competizione invernale.

Foto copertina: ANSA/ANGELO CARCONI | Paolo Petrecca durante la conferenza stampa di presentazione “Giro d’Italia 2025, 05 maggio 2025